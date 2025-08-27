Prazo é ampliado e PGR tem mais cinco dias para analisar indiciamento de Jair Bolsonaro e Eduardo

PF indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Beto Barata / PL

A Procuradoria-Geral da República (PGR) tem até a próxima segunda-feira, dia 1° de setembro, para se manifestar sobre o relatório da Polícia Federal (PF) que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no inquérito que apura suspeita de obstrução de processo e atuação contra autoridades brasileiras.

O prazo também vale para a procuradoria avaliar a manutenção da prisão domiciliar de Bolsonaro e os argumentos apresentados pelos advogados para negar o descumprimento das medidas cautelares que proíbem o ex-presidente de acessar suas redes sociais e perfis de terceiros.

Também são solicitadas explicações sobre o pedido de asilo político à Argentina encontrado no celular de Bolsonaro durante uma busca e apreensão da PF.

O período para manifestação da PGR terminaria na manhã desta quarta-feira (27), mas foi ampliado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Dessa forma, a procuradoria tem mais cinco dias para emitir o parecer sobre as questões.

A ampliação do prazo foi definida na decisão na qual o ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal realize a vigilância integral da casa do ex-presidente.