Jair Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada nesta segunda-feira (4) por Alexandre de Moraes. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

A prisão domiciliar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada nesta segunda-feira (4) pelo ministro Alexandre de Moraes, provocou reações imediatas no cenário político brasileiro. A Polícia Federal (PF) realizou buscas na casa dele.

No domingo (4), o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-RJ) publicou no X uma foto do pai, Jair Bolsonaro, participando por telefone de ato realizado por apoiadores no Rio de Janeiro. O irmão Flávio também fez um post com um vídeo do mesmo momento, porém, apagou a publicação.

O que dizem aliados de Bolsonaro?

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal (PL), disse em publicação no X que a ação de Moraes "soa como vontade de calar uma boa parte da população":

"A ordem de prisão do (ex) presidente Bolsonaro, um dia após as manifestações populares (as quais Bolsonaro não compareceu), soa como vontade de calar uma boa parte da população brasileira que, de forma pacífica, conforme autoriza a constituição foi às ruas protestar, como permite um regime democrático. Essa medida apenas acirra os ânimos e passa, cada vez mais, um sentimento de exagero no curso do inquérito, mesmo antes de qualquer condenação".

Sóstenes Cavalcante, líder do Partido Liberal (PL) na Câmara, criticou duramente a decisão e classificou o ato como uma "declaração de ditadura".

"Bolsonaro preso em casa por ordem de Moraes. O que mais falta acontecer? Tentaram matá-lo. Perseguiram sua família. Proibiram-no de falar. Agora o trancam dentro da própria casa, como um criminoso. Sem crime. Sem julgamento. Sem defesa. Isso não é justiça, é vingança política!".

"Hoje, a história registrou: acabou a democracia no Brasil. Não há mais instituições, há tiranos com toga. Eleição sem Bolsonaro é golpe! O povo não vai se curvar! Impeachment já!".

Nikolas Ferreira, deputado e aliado de Bolsonaro, minimizou o motivo da prisão domiciliar e criticou medida:

— Prisão domiciliar decretada de Jair Bolsonaro por Moraes. Motivo: Corrupção? Rachadinha? Desvio de bilhões? Roubou o INSS? Não. Seus filhos postaram conteúdo dele nas redes sociais. Que várzea.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro do governo Bolsonaro e presidente do PP, lamentou a prisão.

"A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, antes mesmo do julgamento, é um fato jurídico com que ninguém pode concordar. Ainda acredito que a Justiça irá prevalecer no final", afirmou.

Oposição

Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, defendeu a medida afirmando que "a resposta do Supremo foi proporcional à gravidade dos atos". Para ele, a decisão representa o cumprimento da justiça diante de ações que ameaçam a democracia.

"A medida não se deu apenas por descumprir as cautelares já impostas, mas por reincidir de forma deliberada, debochar da autoridade judicial e seguir atuando contra o Estado Democrático de Direito", escreveu.

Governador do RS também se manifestou

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, disse que recebeu com "desânimo" a notícia da prisão domiciliar de Bolsonaro.

Em publicação nas redes sociais, Leite destacou que não gosta da "ideia de um ex-presidente não poder se manifestar" e "menos ainda de vê-lo ser preso por isso antes ainda de ser julgado pelo órgão colegiado da Suprema Corte".

Eduardo Leite definiu a situação como um "cabo de guerra jurídico-político" e reforçou o discurso antipolarização.

Entenda

A medida foi tomada em razão do descumprimento de medidas cautelares que proibiam Bolsonaro de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, e impunham outras restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica.

O ministro do STF afirma, na decisão, que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados — incluindo seus três filhos parlamentares — para divulgar mensagens com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

"Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro", escreveu Moraes na decisão.

Leia Mais Leia a íntegra da decisão de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

A prisão domiciliar deve ser cumprida em seu endereço residencial, com as seguintes normas: