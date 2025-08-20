Política

Aliados
Notícia

Polícia Federal encontra carta em que Jair Bolsonaro pedia asilo político a Javier Milei

Documento de 33 páginas foi encontrado no celular do ex-presidente, com última modificação em fevereiro de 2024. Ele e o filho Eduardo foram indiciados nesta quarta-feira (20)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS