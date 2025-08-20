Polícia Federal encontra carta em que Jair Bolsonaro pedia asilo político a Javier Milei

Documento em que Jair Bolsonaro solicita asilo político ao presidente argentino Javier Milei foi encontrado pela PF. EVARISTO SA / AFP

A Polícia Federal (PF) encontrou uma carta no celular de Jair Bolsonaro, em que o ex-presidente pedia asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O documento de 33 páginas foi modificação em fevereiro de 2024 pela última vez.

O ex-presidente e o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram indiciados nesta quarta-feira (20) no inquérito que apurou obstrução de Justiça no processo da tentativa de golpe de Estado.

De acordo com os investigadores, esses e outros registros encontrados reforçam as suspeitas de que o ex-presidente e aliados tentaram intimidar autoridades brasileiras e atrapalhar os inquéritos que investigam a trama golpista.

Carta encontrada pela Polícia Federal no celular do ex-presidente. Reprodução / Polícia Federal

O relatório da PF também aponta que áudios e conversas com Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro, apagados do celular de Jair Bolsonaro, foram recuperados.