Polícia Federal encontra carta em que Jair Bolsonaro pedia asilo político a Javier Milei

A Polícia Federal (PF) encontrou uma carta no celular de Jair Bolsonaro, em que o ex-presidente pedia asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O documento de 33 páginas foi modificação em fevereiro de 2024 pela última vez.
O ex-presidente e o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram indiciados nesta quarta-feira (20) no inquérito que apurou obstrução de Justiça no processo da tentativa de golpe de Estado.
De acordo com os investigadores, esses e outros registros encontrados reforçam as suspeitas de que o ex-presidente e aliados tentaram intimidar autoridades brasileiras e atrapalhar os inquéritos que investigam a trama golpista.
O relatório da PF também aponta que áudios e conversas com Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro, apagados do celular de Jair Bolsonaro, foram recuperados.
A PF cumpriu mandado de busca pessoal e de busca e apreensão de aparelhos celulares do pastor nesta quarta-feira (20), no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.