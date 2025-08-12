PL anuncia nova obstrução na Câmara após fim do foro privilegiado ficar fora da pauta

Há uma semana, Sóstenes (C) e outros parlamentares de oposição ocuparam o plenário da Câmara por dois dias. Alan Santos / Agência Câmara

Em protesto contra a ausência da proposta que extingue o foro privilegiado na pauta da semana, o Partido Liberal (PL) anunciou que vai obstruir as votações na Câmara dos Deputados. A decisão foi comunicada pelo líder da bancada, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), após o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), descartar a análise da proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do tema em detrimento da questão da "adultização infantil".

“Como não foi publicada a pauta do fim do foro, nós vamos obstruir”, afirmou Sóstenes ao g1. A obstrução é um instrumento regimental usado por parlamentares para atrasar votações e pressionar pela inclusão de temas de interesse.

Deputados do PL indicam que o movimento pode se estender até quinta-feira (14), quando haverá nova reunião de líderes. A expectativa é de que a discussão sobre o fim do foro seja retomada. A proposta tem ganhado apoio no Congresso, inclusive entre parlamentares investigados por suspeitas de desvio de emendas parlamentares.

A obstrução anunciada pelo PL repete estratégia usada anteriormente para pressionar pela votação da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, a oposição ocupou a Mesa Diretora da Câmara, paralisando os trabalhos por dois dias.