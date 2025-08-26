Política

Em prisão domiciliar
Notícia

PGR recomenda policiamento em "tempo integral" para monitoramento de Bolsonaro

Manifestação ocorre em resposta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que recebeu ofício da Polícia Federal apontando risco de fuga

Zero Hora

