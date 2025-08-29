Política

Prisão domiciliar
Notícia

PGR diz que é contra a presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro

Parecer foi enviado ao STF pelo procurador-geral Paulo Gonet. Solicitação partiu da Polícia Federal, que aponta "risco de fuga" em caso de falha da tornozeleira

Agência Brasil

