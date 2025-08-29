PGR diz que é contra a presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro

Procurador se manifestou favorável ao reforço da segurança nas proximidades da residência do ex-presidente. Gabriela Biló/Folhapress / .

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou nesta sexta-feira (29) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contrário ao pedido para que policiais permaneçam no interior da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro 24 horas por dia. A solicitação havia sido feita pela Polícia Federal.

No entanto, o procurador se manifestou favorável ao reforço da segurança nas proximidades da residência e na entrada do Condomínio Solar de Brasília, onde o ex-presidente mora.

Na terça-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes pediu parecer da PGR após receber um ofício enviado pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, após a determinação para que a Polícia Penal do Distrito Federal faça o monitoramento do ex-presidente — que está em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.