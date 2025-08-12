Política

Em 2022
Notícia

PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista

Rubem Abdalla Barroso Junior e Eloisa da Costa Leite são acusados de associação criminosa e incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS