PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista

Acampamentos eram montados em frente aos quartéis, onde bolsonaristas pediam intervenção militar. Carlos Etchichury / Agencia RBS

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um casal que teria arrecadado dinheiro para manter o funcionamento do acampamento golpista montado em frente ao quartel do Exército, em Brasília (DF), no final de 2022.

Na manifestação enviada no mês passado ao STF, a procuradoria acusa Rubem Abdalla Barroso Junior e Eloisa da Costa Leite dos crimes de associação criminosa e incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais.

De acordo com as investigações da Polícia Federal (PF), o casal montou uma tenda de alimentação dentro do acampamento e solicitou doações em dinheiro, via Pix, para a compra de arroz, feijão, carne, salada e suco.

Segundo os investigadores, o casal realizou movimentações bancárias de aproximadamente R$ 1 milhão. "A dinâmica do casal consistia na arrecadação de recursos, por meio de chave Pix, vinculada à conta bancária de Eloisa da Costa Leite, para posterior repasse dos valores a Rubem Abdalla Barroso Junior. Parte da quantia angariada foi destinada para incitar a prática de atos antidemocráticos mediante o fornecimento de alimentos aos frequentadores do QGEx", afirmou a PGR.

A denúncia foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos da trama golpista no Supremo. Não há prazo para julgamento da denúncia, que vai decidir se os investigados se tornarão réus.