PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime

Allan teve a prisão decretada no inquérito das milícias digitais e está foragido nos Estados Unidos desde 2021. Mateus Bonomi / Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) indiciou o blogueiro Allan dos Santos por difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime. Cabe à Procuradoria-Geral da República (PGR) decidir se oferece ou não denúncia contra ele ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O relatório final com conclusões da investigação foi enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito na Corte, que pediu um parecer da PGR em até 15 dias.

O documento destaca que Allan dos Santos usa as redes sociais para:

defender teorias da conspiração

divulgar informações falsas e manipuladas

questionar sem provas o sistema eleitoral

atacar autoridades e instituições, "incitando a desordem" e contribuindo para "a animosidade entre os Poderes da República e a polarização política"

A Polícia Federal também aponta que o blogueiro tem criado reiteradamente novos perfis nas redes sociais para burlar bloqueios judiciais e republicar conteúdos previamente censurados, "em uma tentativa clara de frustrar a efetividade da ordem judicial".

"O crime de desobediência é flagrante", aponta a PF.

A investigação foi aberta a partir de uma representação da jornalista Juliana Dal Piva depois que o blogueiro forjou prints de uma conversa com ela.