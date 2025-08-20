Política

Foragido nos EUA
PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime

O documento destaca que o blogueiro usa as redes sociais para defender teorias da conspiração, divulgar informações falsas, questionar sem provas o sistema eleitoral e as autoridades

Estadão Conteúdo

