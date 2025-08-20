Política

Mensagem por SMS
Notícia

PF diz que Braga Netto descumpriu proibição de contato com Bolsonaro

Contato aconteceu um dia após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidir pela proibição de contato entre os então investigados

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS