PF diz que Braga Netto descumpriu proibição de contato com Bolsonaro

Braga Netto e Bolsonaro são apontados como líderes do plano que articulou tentativa de evitar a posse de Lula. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O ex-ministro Walter Braga Netto descumpriu a proibição de entrar em contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aponta relatório da Polícia Federal (PF), enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (20).

A PF identificou uma mensagem, recebida por SMS, de Braga Netto para Bolsonaro — ambos réus no processo da trama golpista. O conteúdo da mensagem dizia que o ex-ministro estava com um novo número "para qualquer emergência":

"Estou com este numero pré pago para qualquer emergência. Não tem zap. Somente face time. Abs Braga Netto’’.

O contato entre os réus foi realizado em 8 de fevereiro de 2024. No dia anterior, a PF realizou a Operação Tempus Veritatis para cumprimento de mandados de busca e apreensão.

No mesmo dia, Alexandre de Moraes determinou a proibição de contato entre os então investigados.

"Os elementos probatórios corroboram, portanto, a hipótese de que os réus JAIR BOLSONARO e WALTER SOUZA BRAGA NETTO descumpriram as medidas cautelares", diz o relatório da PF enviado ao STF nesta quarta-feira (20).

