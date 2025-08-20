PF cumpre busca e apreensão contra Silas Malafaia

Malafaia foi alvo de ação da PF. Mauro Pimentel / AFP

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandado de busca pessoal e de busca e apreensão de aparelhos celulares do pastor Silas Malafaia nesta quarta-feira (20), no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

A medida cumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme a PF, no âmbito da PET nº 14129, que apura tentativa de coação e obstrução de Justiça no processo da trama golpista.

Leia Mais Jair e Eduardo Bolsonaro são indiciados pela Polícia Federal por coação na ação da trama golpista

Também devem ser cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, entre elas:

proibição de deixar o país, com apreensão do passaporte

proibição de manter contato com outros investigados, Jair e Eduardo Bolsonaro

Malafaia foi abordado por policiais federais ao desembarcar de voo proveniente de Lisboa e está sendo ouvido nas dependências do aeroporto.

Jair e Eduardo indiciados

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro foram indiciados no inquérito da Polícia Federal que apurava suspeita de obstrução de investigação e atuação contra autoridades brasileiras.