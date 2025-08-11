PF abre novo inquérito contra Bolsonaro por associar Lula ao ex-ditador Bashal al-Assad

Jair Bolsonaro está atualmente em prisão domiciliar. EVARISTO SA / AFP

Um novo inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro foi aberto pela Polícia Federal (PF). A investigação apura um suposto crime contra a honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por associá-lo a violações de direitos humanos.

De acordo com o documento, ao qual o g1 teve acesso, Bolsonaro teria publicado em um aplicativo de mensagens uma imagem vinculando Lula ao regime de Bashar al-Assad, ex-ditador da Síria, associando-o a execuções de pessoas LGBT+.

Ainda segundo o portal, o pedido de abertura do inquérito foi encaminhado à PF no fim de junho, após uma denúncia. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, teria feito a solicitação.

