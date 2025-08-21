Política

Levantamento
Notícia

Pesquisa Quaest: no RS, Lula perde para Eduardo Leite em eventual segundo turno das eleições de 2026

Pesquisa ouviu 1.104 pessoas no Estado, entre 13 e 17 de agosto; margem de erro é de três pontos, para mais ou para menos

Zero Hora

