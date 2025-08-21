Pesquisa Quaest: no RS, Lula perde para Eduardo Leite em eventual segundo turno das eleições de 2026

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (21) mostra que, no Rio Grande do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perderia para o governador do Estado, Eduardo Leite (PSD), em uma eventual disputa no segundo turno da eleição presidencial de 2026.
No Estado, Lula soma 26% das intenções de voto, enquanto Leite tem 49%. A margem de erro é de três pontos para mais ou menos.
Veja os números:
- Lula (PT): 26%;
- Eduardo Leite (PSD): 49%;
- Indecisos: 3%;
- Branco/nulo/não vai votar: 22%.
A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre 13 e 17 de agosto. No Rio Grande do Sul, foram realizadas 1.104 entrevistas, com pessoas de 16 anos ou mais. O nível de confiança é de 95%.
Na última eleição presidencial, em 2022, Lula perdeu para Jair Bolsonaro (PL) no Rio Grande do Sul: o atual presidente recebeu 43,65% dos votos no segundo turno, enquanto o ex-presidente — que está inelegível até 2030 — obteve 56,35%.
Além de Lula e Leite, o levantamento apresentou para os entrevistados outros oito eventuais cenários com candidatos para um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
Cenários de segundo turno no RS
A pesquisa criou nove eventuais cenários na pesquisa estimulada para o segundo turno das eleições para presidente, em 2026.
Cenário 1 - Com Lula e Eduardo Leite no RS
- Lula (PT): 26%
- Eduardo Leite (PSD): 49%
- Indecisos: 3%
- Branco/nulo/não vai votar: 22%
Cenário 2 - Com Lula e Bolsonaro no RS
- Lula (PT): 40%
- Jair Bolsonaro (PL): 41%
- Indecisos: 2%
- Branco/nulo/não vai votar: 17%
Cenário 3 - Com Lula e Michelle Bolsonaro no RS
- Lula (PT): 40%
- Michelle Bolsonaro (PL): 39%
- Indecisos: 3%
- Branco/nulo/não vai votar: 18%
Cenário 4 - Com Lula e Tarcísio de Freitas no RS
- Lula (PT): 36%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 41%
- Indecisos: 3%
- Branco/nulo/não vai votar: 20%
Cenário 5 - Com Lula e Ratinho no RS
- Lula (PT): 37%
- Ratinho Júnior (PSD): 38%
- Indecisos: 4%
- Branco/nulo/não vai votar: 21%
Cenário 6 - Com Lula e Eduardo Bolsonaro no RS
- Lula (PT): 40%
- Eduardo Bolsonaro (PL): 37%
- Indecisos: 3%
- Branco/nulo/não vai votar: 20%
Cenário 7 - Com Lula e Romeu Zema no RS
- Lula (PT): 38%
- Romeu Zema (Novo): 35%
- Indecisos: 3%
- Branco/nulo/não vai votar: 24%
Cenário 8 - Com Lula e Ronaldo Caiado no RS
- Lula (PT): 38%
- Ronaldo Caiado (União): 32%
- Indecisos: 4%
- Branco/nulo/não vai votar: 26%
Cenário 9 - Com Lula e Flávio Bolsonaro no RS
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37%
- Indecisos: 2%
- Branco/nulo/não vai votar: 21%