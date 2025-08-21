Pesquisa Quaest: no RS, Lula perde para Eduardo Leite em eventual segundo turno das eleições de 2026

Leite soma 49% das intenções de voto, enquanto Lula, 26%. Jefferson Botega / Agencia RBS

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (21) mostra que, no Rio Grande do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perderia para o governador do Estado, Eduardo Leite (PSD), em uma eventual disputa no segundo turno da eleição presidencial de 2026.

No Estado, Lula soma 26% das intenções de voto, enquanto Leite tem 49%. A margem de erro é de três pontos para mais ou menos.

Veja os números:

Lula (PT): 26%;

26%; Eduardo Leite (PSD): 49%;

49%; Indecisos: 3%;

3%; Branco/nulo/não vai votar: 22%.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre 13 e 17 de agosto. No Rio Grande do Sul, foram realizadas 1.104 entrevistas, com pessoas de 16 anos ou mais. O nível de confiança é de 95%.

Na última eleição presidencial, em 2022, Lula perdeu para Jair Bolsonaro (PL) no Rio Grande do Sul: o atual presidente recebeu 43,65% dos votos no segundo turno, enquanto o ex-presidente — que está inelegível até 2030 — obteve 56,35%.

Além de Lula e Leite, o levantamento apresentou para os entrevistados outros oito eventuais cenários com candidatos para um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Cenários de segundo turno no RS

A pesquisa criou nove eventuais cenários na pesquisa estimulada para o segundo turno das eleições para presidente, em 2026.

Cenário 1 - Com Lula e Eduardo Leite no RS

Lula (PT): 26%

26% Eduardo Leite (PSD): 49%

49% Indecisos: 3%

3% Branco/nulo/não vai votar: 22%

Cenário 2 - Com Lula e Bolsonaro no RS

Lula (PT): 40%

40% Jair Bolsonaro (PL): 41%

41% Indecisos: 2%

2% Branco/nulo/não vai votar: 17%

Cenário 3 - Com Lula e Michelle Bolsonaro no RS

Lula (PT): 40%

40% Michelle Bolsonaro (PL): 39%

39% Indecisos: 3%

3% Branco/nulo/não vai votar: 18%

Cenário 4 - Com Lula e Tarcísio de Freitas no RS

Lula (PT): 36%

36% Tarcísio de Freitas (Republicanos): 41%

41% Indecisos: 3%

3% Branco/nulo/não vai votar: 20%

Cenário 5 - Com Lula e Ratinho no RS

Lula (PT): 37%

37% Ratinho Júnior (PSD): 38%

38% Indecisos: 4%

4% Branco/nulo/não vai votar: 21%

Cenário 6 - Com Lula e Eduardo Bolsonaro no RS

Lula (PT): 40%

40% Eduardo Bolsonaro (PL): 37%

37% Indecisos: 3%

3% Branco/nulo/não vai votar: 20%

Cenário 7 - Com Lula e Romeu Zema no RS

Lula (PT): 38%

38% Romeu Zema (Novo): 35%

35% Indecisos: 3%

3% Branco/nulo/não vai votar: 24%

Cenário 8 - Com Lula e Ronaldo Caiado no RS

Lula (PT): 38%

38% Ronaldo Caiado (União): 32%

32% Indecisos: 4%

4% Branco/nulo/não vai votar: 26%

Cenário 9 - Com Lula e Flávio Bolsonaro no RS