Política

Levantamento
Notícia

Pesquisa Quaest: Lula aparece à frente em todos os cenários de 1º e 2º turno nas eleições de 2026

Ao todo, foram ouvidas 12.150 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS