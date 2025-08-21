Pesquisa Quaest: Lula aparece à frente em todos os cenários de 1º e 2º turno nas eleições de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera em todos os cenários de 1º e 2º turno (veja detalhes abaixo) na disputa para a Presidência da República nas eleições de 2026, mostra pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (21).
Foram traçados cinco cenários de 1º turno e nove cenários de 2º turno. A lista de eventuais candidatos inclui Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Michelle Bolsonaro (PL), Ratinho Júnior (PSD), Eduardo Leite (PSD), Eduardo Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União) e, pela primeira vez, Flávio Bolsonaro.
A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 13 e 17 de agosto — antes do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e de um dos seus filhos, Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ao todo, foram ouvidas 12.150 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Cenários de 1º turno
Com Lula e Bolsonaro
- Lula (PT): 34%;
- Jair Bolsonaro (PL): 28%;
- Ciro Gomes (PDT): 8%;
- Ratinho Júnior (PSD): 7%;
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 3%;
- Romeu Zema (Novo): 3%;
- Indecisos: 4%;
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%.
Com Lula e Michelle
- Lula (PT): 35%;
- Michelle Bolsonaro (PL): 21%;
- Ciro Gomes (PDT): 9%;
- Ratinho Júnior (PSD): 8%;
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 4%;
- Romeu Zema (Novo): 4%;
- Indecisos: 5%;
- Branco/Nulo/Não vai votar: 14%.
Com Lula e Tarcísio
- Lula (PT): 35%;
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 17%;
- Ciro Gomes (PDT): 11%;
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 6%;
- Romeu Zema (Novo): 4%;
- Indecisos: 6%;
- Branco/Nulo/Não vai votar: 21%.
Com Lula e Eduardo Bolsonaro
- Lula (PT): 34%;
- Eduardo Bolsonaro (PL): 15%;
- Ciro Gomes (PDT): 10%;
- Ratinho Júnior (PSD): 10%;
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%;
- Romeu Zema (Novo): 4%;
- Indecisos: 6%;
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%.
Com Lula e Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 35%;
- Flávio Bolsonaro (PL): 14%;
- Ciro Gomes (PDT): 10%;
- Ratinho Júnior (PSD): 9%;
- Romeu Zema (Novo): 6%;
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%;
- Indecisos: 5%;
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%.
Cenários de 2º turno
Lula e Bolsonaro
- Lula (PT): 47% (eram 43% em julho);
- Jair Bolsonaro (PL): 35% (eram 37%);
- Indecisos: 3% (eram 4%);
- Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 16%).
Lula e Tarcísio
- Lula (PT): 43% (eram 41% em julho);
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35% (eram 37%);
- Indecisos: 4% (eram 7%);
- Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 15%).
Lula e Michelle
- Lula (PT): 47% (eram 43% em julho);
- Michelle Bolsonaro (PL): 34% (eram 36%);
- Indecisos: 3% (eram 5%);
- Branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 16%).
Lula e Ratinho Jr.
- Lula (PT): 44% (eram 41% em julho);
- Ratinho Júnior (PSD): 34% (eram 36%);
- Indecisos: 4% (eram 6%);
- Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 17%).
Lula e Eduardo Leite
- Lula (PT): 46% (eram 41% em julho);
- Eduardo Leite (PSD): 30% (eram 36%);
- Indecisos: 4% (eram 7%);
- Branco/nulo/não vai votar: 20% (eram 16%).
Lula e Eduardo Bolsonaro
- Lula (PT): 47% (eram 43% em julho);
- Eduardo Bolsonaro (PL): 32% (eram 33%);
- Indecisos: 3% (eram 5%);
- Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 19%).
Lula e Romeu Zema
- Lula (PT): 46% (eram 42% em junho);
- Romeu Zema (Novo): 32% (eram 33%);
- Indecisos: 4% (eram 7%);
- Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 18%).
Lula e Caiado
- Lula (PT): 47% (eram 42% em junho);
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 31% (eram 33%);
- Indecisos: 4% (eram 7%);
- Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 18%).
Lula e Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 48%;
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%;
- Indecisos: 3%;
- Branco/nulo/não vai votar: 17%.
A pesquisa apontou ainda que 58% dos entrevistados são contra uma reeleição de Lula, mesmo número da pesquisa anterior e 39% são a favor. 3% não sabem ou não responderam.