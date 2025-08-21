Pesquisa Quaest: Lula aparece à frente em todos os cenários de 1º e 2º turno nas eleições de 2026

58% dos entrevistados, porém, são contra a candidatura de Lula à reeleição. Ricardo Stuckert/Presidência da República / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera em todos os cenários de 1º e 2º turno (veja detalhes abaixo) na disputa para a Presidência da República nas eleições de 2026, mostra pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (21).

Foram traçados cinco cenários de 1º turno e nove cenários de 2º turno. A lista de eventuais candidatos inclui Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Michelle Bolsonaro (PL), Ratinho Júnior (PSD), Eduardo Leite (PSD), Eduardo Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União) e, pela primeira vez, Flávio Bolsonaro.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 13 e 17 de agosto — antes do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e de um dos seus filhos, Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ao todo, foram ouvidas 12.150 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Cenários de 1º turno

Com Lula e Bolsonaro

Lula (PT): 34%;

Jair Bolsonaro (PL): 28%;

Ciro Gomes (PDT): 8%;

Ratinho Júnior (PSD): 7%;

Ronaldo Caiado (União Brasil): 3%;

Romeu Zema (Novo): 3%;

Indecisos: 4%;

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%.

Com Lula e Michelle

Lula (PT): 35%;

Michelle Bolsonaro (PL): 21%;

Ciro Gomes (PDT): 9%;

Ratinho Júnior (PSD): 8%;

Ronaldo Caiado (União Brasil): 4%;

Romeu Zema (Novo): 4%;

Indecisos: 5%;

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%.

Com Lula e Tarcísio

Lula (PT): 35%;

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 17%;

Ciro Gomes (PDT): 11%;

Ronaldo Caiado (União Brasil): 6%;

Romeu Zema (Novo): 4%;

Indecisos: 6%;

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%.

Com Lula e Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 34%;

Eduardo Bolsonaro (PL): 15%;

Ciro Gomes (PDT): 10%;

Ratinho Júnior (PSD): 10%;

Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%;

Romeu Zema (Novo): 4%;

Indecisos: 6%;

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%.

Com Lula e Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 35%;

Flávio Bolsonaro (PL): 14%;

Ciro Gomes (PDT): 10%;

Ratinho Júnior (PSD): 9%;

Romeu Zema (Novo): 6%;

Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%;

Indecisos: 5%;

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%.

Cenários de 2º turno

Lula e Bolsonaro

Lula (PT): 47% (eram 43% em julho);

Jair Bolsonaro (PL): 35% (eram 37%);

Indecisos: 3% (eram 4%);

Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 16%).

Lula e Tarcísio

Lula (PT): 43% (eram 41% em julho);

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35% (eram 37%);

Indecisos: 4% (eram 7%);

Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 15%).

Lula e Michelle

Lula (PT): 47% (eram 43% em julho);

Michelle Bolsonaro (PL): 34% (eram 36%);

Indecisos: 3% (eram 5%);

Branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 16%).

Lula e Ratinho Jr.

Lula (PT): 44% (eram 41% em julho);

Ratinho Júnior (PSD): 34% (eram 36%);

Indecisos: 4% (eram 6%);

Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 17%).

Lula e Eduardo Leite

Lula (PT): 46% (eram 41% em julho);

Eduardo Leite (PSD): 30% (eram 36%);

Indecisos: 4% (eram 7%);

Branco/nulo/não vai votar: 20% (eram 16%).

Lula e Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 47% (eram 43% em julho);

Eduardo Bolsonaro (PL): 32% (eram 33%);

Indecisos: 3% (eram 5%);

Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 19%).

Lula e Romeu Zema

Lula (PT): 46% (eram 42% em junho);

Romeu Zema (Novo): 32% (eram 33%);

Indecisos: 4% (eram 7%);

Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 18%).

Lula e Caiado

Lula (PT): 47% (eram 42% em junho);

Ronaldo Caiado (União Brasil): 31% (eram 33%);

Indecisos: 4% (eram 7%);

Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 18%).

Lula e Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 48%;

Flávio Bolsonaro (PL): 32%;

Indecisos: 3%;

Branco/nulo/não vai votar: 17%.