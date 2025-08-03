Pesquisa do Datafolha: 61% dos brasileiros afirmam não votar em candidato que prometa anistiar Bolsonaro

Bolsonaro está sendo julgado no STF por sua suposta participação nos atos de 8 de janeiro. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

Divulgada neste domingo (3), a pesquisa do Datafolha revelou que 61% dos brasileiros não votariam em um candidato que prometesse livrar de qualquer pena ou punição o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seus aliados acusados de tramar contra a democracia e os condenados pelo ato de 8 de janeiro. As informações são da Folha de São Paulo.

Segundo o levantamento, 19% dos entrevistados votariam com certeza em um candidato com essa agenda, e 14% talvez o fizessem. Já 6% não souberam responder.

A pesquisa foi realizada nos dias 29 e 30 de julho e ouviu 2.004 pessoas, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo a Folha de São Paulo, presidentes podem indultar presos, mas a jurisprudência estabelecida no Supremo Tribunal Federal (STF) indica que isso não vale para crimes contra a democracia e o Estado de Direito – foi o que ocorreu quando a Corte derrubou o perdão de Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, condenado por ameaça às instituições que hoje está em regime semiaberto.