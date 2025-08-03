Política

Estimativas
Notícia

Pesquisa do Datafolha: 61% dos brasileiros afirmam não votar em candidato que prometa anistiar Bolsonaro

Levantamento também mostra que 19% dos entrevistados votariam "com certeza" em alguém com essa agenda, e 14% talvez o fizessem

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS