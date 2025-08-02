Pesquisa Datafolha mostra que 48% dos brasileiros querem prisão de Bolsonaro e 46% defendem liberdade do ex-presidente

Jair Bolsonaro é julgado por suposta tentativa de golpe de estado em 2023. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

Uma pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo indica que 48% dos brasileiros desejam ver o ex-presidente Jair Bolsonaro preso, enquanto 46% querem que ele fique livre. O resultado é considerado um empate, já que a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O instituto Datafolha ouviu 2.044 pessoas entre a terça e a quarta-feira (30).

O levantamento foi realizado em meio à crescente tensão entre Brasil e Estados Unidos, desde que Donald Trump anunciou o aumento das tarifas sobre produtos brasileiros, alegando que o ex-presidente do Brasil sofreria perseguição política no processo judicial sobre a trama golpista que culminou nos ataques de 8 de janeiro de 2023.

De acordo com os resultados, 48% dos brasileiros querem ver Bolsonaro preso no julgamento da tentativa de golpe, enquanto 46% desejam que ele permaneça em liberdade. E 51% duvidam que Bolsonaro realmente vá para a cadeia. O levantamento ainda aponta que 6% dos entrevistados não souberam responder sobre a possibilidade de prisão de Bolsonaro.

Em abril, outra pesquisa havia feito a mesma pergunta e, na ocasião, 52% defendiam a prisão de Bolsonaro, enquanto 42% eram contrários.

Já a percepção sobre o desfecho do julgamento no Supremo Tribunal Federal, previsto para setembro, segue praticamente igual. Em abril, 52% acreditavam que Bolsonaro escaparia da prisão, contra 41% que previam sua condenação. Hoje, 51% ainda acham que ele não será preso, enquanto 40% acreditam na prisão.

A ideia de que Bolsonaro não deve ser punido tem mais adesão entre evangélicos, moradores da região Sul, eleitores de renda média baixa e apoiadores do ex-presidente. Por outro lado, a defesa de sua prisão é mais comum entre nordestinos, pessoas com renda de até dois salários mínimos e eleitores do PT.

Entenda

Bolsonaro será julgado por supostamente ter articulado uma tentativa de se manter no poder após perder as eleições de 2022 para Lula (PT). De acordo com a acusação da Procuradoria-Geral da República, a conspiração, que envolvia políticos e militares, fracassou e culminou nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O ex-presidente nega todas as acusações, que, se confirmadas, podem levar a uma pena de 12 a 43 anos de prisão. O processo está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que se tornou alvo de críticas de Trump e da ala bolsonarista.