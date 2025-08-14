Política

Trama golpista
Notícia

Paulo Sérgio Nogueira apresenta alegações finais e pede ao STF para ser absolvido

General é acusado de cinco crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS