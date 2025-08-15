Pastor Silas Malafaia é incluído em investigação da PF sobre obstrução no processo da trama golpista

Malafaia organizou ato em apoio a Bolsonaro. Marcos Corrêa / Presidência da República

O pastor Silas Malafaia foi incluído no inquérito da Polícia Federal que apura suspeita de obstrução de investigação e atuação contra autoridades brasileiras. Também fazem parte da ação o deputado federaal Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o comentarista Paulo Figueiredo. As informações são do g1.

Aberta em maio, a apuração também mira ações contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e agentes públicos, além de tentativas de obter sanções internacionais contra o Brasil.

De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, as condutas investigadas teriam como finalidade prejudicar o andamento do processo em que Jair Bolsonaro responde por tentativa de golpe de Estado.

Entre os crimes apurados estão coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Malafaia foi responsável por organizar o ato de apoio a Bolsonaro em 3 de agosto, evento no qual o ex-presidente participou por ligação de vídeo, que foi transmitida por redes sociais de terceiros. A participação levou à decretação de sua prisão domiciliar no dia seguinte.

Nesta quinta-feira (14), em gravação publicada nas redes sociais, o pastor voltou a defender o impeachment de Alexandre de Moraes e afirmou que o ministro deveria ser processado e preso.

O que diz Malafaia

Em áudio enviado ao g1, o pastor Silas Malafaia disse desconhece estar sendo investigado e afirma que não recebeu qualquer notificação da Polícia Federal.