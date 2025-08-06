Parlamentares passam a noite no Congresso Nacional em protesto contra a prisão de Jair Bolsonaro

Parlamentares pedem impeachment do ministro Alexandre de Moraes e a anistia geral, ampla e irrestrita. José Cruz / AgÃªncia Brasil/Empresa Brasil d

A madrugada desta quarta-feira (6) foi movimentada no Congresso Nacional. Parlamentares da oposição ao governo Lula pernoitaram na Câmara dos Deputados e no Senado desde a noite de terça-feira (5), em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão é uma tentativa de chamar a atenção de Hugo Motta, presidente da Câmara. O objetivo dos parlamentares é dialogar para que ele coloque em pauta no plenário dois temas: o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a anistia geral, ampla e irrestrita. Deputados gaúchos concederam entrevistas para a Rádio Gaúcha nesta manhã para falar sobre o tema (confira abaixo).

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi um dos "hóspedes" do Congresso Nacional nesta madrugada. Por volta das 6h desta quarta-feira, o filho do ex-presidente realizou uma transmissão nas redes sociais, direto do plenário do Senado, e reproduziu músicas indicadas pelos seguidores.

Em um momento da transmissão, o senador aparece dançando ao som da música Y.M.C.A, sucesso de 1978 do Village People. Ao lado dele, apareceu o senador gaúcho Luís Carlos Heinze (PP).

"Plenário do Senado AO VIVO! Impeachment de Alexandre de Moraes. Anistia. Fim do Foro Privilegiado", escreveu na legenda.

Ao menos outros dois parlamentares gaúchos também pernoitaram na sede dos três poderes: os deputados federais Coronel Zucco (PL), líder da oposição na Câmara, e Marcel Van Hattem (Novo).

— Já a galera da madrugada aqui. Café morno que não chegou o outro. Estamos mantendo a posição, de que não se vote nada antes da gente (oposição) ter condição de dialogar sobre o que está acontecendo. Precisamos avançar em várias pautas, mas lógico que as principais é a anistia e impeachment de Alexandre de Moraes — declarou Zucco em vídeo compartilhado nos stories do Instagram, pouco antes de publicar foto e vídeo ao lado de Flavio Bolsonaro.

Zucco posou ao lado de Flávio Bolsonaro. Instagram: @Zucco / Reprodução

Os parlamentares revezaram turnos e horários para permanecer no Congresso. Van Hattem também compartilhou um vídeo do pernoite, diretamente do plenário da Câmara dos Deputados. Ao lado de outros parlamentares, ele expressou:

Van Hattem agradeceu a mobilização de apoiadores. Instagram: @Marcelvanhattem / Reprodução

— Pessoal, cinco horas da manhã, troca de turno agora. Zucco chegou, Fraga, Fahur (...) Tamo junto, por todos nós brasileiros e muito obrigado por terem ido às ruas. A gente viu lá em Porto Alegre também, várias cidades do Brasil, o pessoal saindo espontaneamente (às ruas) nessa noite, obrigado, gente, isso nos motiva e certamente a gente tá aqui para motivar vocês a continuarem.

Entrevistas na Gaúcha

Também gaúcho, o deputado federal Mauricio Marcon (Podemos) concedeu entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, diretamente do Congresso Nacional. Ele afirmou que cinco parlamentares estão na mesa diretora, enquanto outros cinco estão espalhados pelo plenário.

— O movimento é para estar na mesa, porque o presidente (Hugo Motta), ou nos tira no soco, ou pauta conversa e pauta o que ele tem prometido nos pautar, que é a anistia desde o começo do ano quando ele foi eleito — declarou.

Ainda nesta manhã, mais cedo, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS), também defendeu que não há outro caminho para o Brasil que não seja a anistia ampla, geral e irrestrita aos investigados por tentativa de golpe.

— Anistia não quer dizer que está perdoando. Talvez seja a única forma de ter paz — declarou. Segundo ele, os atos favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro são legítimos.

Deputada gaúcha rebate parlamentares da oposição

O Timeline também ouviu a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL), que classificou como "ridículo" o protesto dos parlamentares da oposição.