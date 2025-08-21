Política

Documento enviado ao STF
Notícia

Ouça as conversas entre Jair Bolsonaro e Silas Malafaia divulgadas pela PF

O ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal por crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito

Zero Hora

