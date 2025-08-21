Ouça as conversas entre Jair Bolsonaro e Silas Malafaia divulgadas pela PF

A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (20) o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais.
No relatório de 170 páginas, a PF se baseia, entre outros pontos, em mensagens trocadas entre Jair Bolsonaro e o filho, além conversas do ex-presidente com Silas Malafaia, que também foi alvo de busca e apreensão na mesma ação.
Ouça abaixo os áudios obtidos pela PF:
Relatório enviado ao STF
Além de indiciar pai e filho por crimes de coação, o relatório enviado pela PF ao STF revelou:
- Braga Netto descumpriu proibição de contato com Bolsonaro
- Malafaia chamou Eduardo de "babaca" e "inexperiente"
- Malafaia instigou Bolsonaro a descumprir medidas cautelares
- Eduardo Bolsonaro chamou pai de "ingrato"
- Eduardo repassou dinheiro à conta bancária de esposa
- Bolsonaro omitiu transferência de R$ 2 milhões a Michelle