Ouça as conversas entre Jair Bolsonaro e Silas Malafaia divulgadas pela PF

Malafaia instigou Bolsonaro a descumprir medidas cautelares. Miguel SCHINCARIOL / AFP

A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (20) o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais.

No relatório de 170 páginas, a PF se baseia, entre outros pontos, em mensagens trocadas entre Jair Bolsonaro e o filho, além conversas do ex-presidente com Silas Malafaia, que também foi alvo de busca e apreensão na mesma ação.

Ouça abaixo os áudios obtidos pela PF:

Relatório enviado ao STF

Além de indiciar pai e filho por crimes de coação, o relatório enviado pela PF ao STF revelou:

Leia o documento completo