Mobilização desfeita
Oposição desocupa plenário do Senado após 47 horas de bloqueio

Senadores e deputados da direita protestaram por projetos como o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado

