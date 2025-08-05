Oposição anuncia obstrução na Câmara e no Senado após prisão de Bolsonaro

Com esparadrapos na boca, parlamentares iniciaram nesta terça-feira a ocupação da Mesa Diretora da Câmara. José Cruz / AgÃªncia Brasil/Empresa Brasil d

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, anunciou nesta terça-feira (5) uma obstrução após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar ainda alfinetou o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP).

Segundo ele, Alcolumbre "precisa ter estatura" para dar abertura ao processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

— Quero anunciar que hoje, no Senado e na Câmara, ocupamos as mesas e vamos obstruir as sessões. O Senado está com cinco senadores sentados na mesa. Na Câmara também. É uma medida extrema, mas faz 15 dias que eu, como líder da oposição, não consigo interlocução com o presidente Davi Alcolumbre. É um desrespeito com a Casa e o Parlamento. Ele pode ser aliado do governo, mas não pode ficar de costas para o Parlamento — indicou.

Na Câmara dos Deputados, com esparadrapos na boca, parlamentares também iniciaram nesta terça a ocupação da Mesa Diretora. A ideia é que os deputados permaneçam sentados nas cadeiras da Casa legislativa para impedir os trabalhos do plenário até que se aprove uma anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro e o impeachment de Moraes.

— Não sairemos daqui até os presidentes de ambas as Casas busquem uma solução de pacificar o Brasil — disse o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ).

Mais cedo, oposicionistas anunciaram um "pacote da paz" para "abrandar" a relação entre os Três Poderes. Compõem o pacote uma anistia "ampla, geral e irrestrita" aos envolvidos no 8 de Janeiro, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim do foro privilegiado.

"Momento de exceção"

Em coletiva convocada pela oposição após a prisão domiciliar de Bolsonaro, o senador Rogério Marinho alegou que "há um momento de exceção no Brasil". Ele fez críticas ao inquérito das fake news, classificando a investigação como o "ovo da serpente".

Também defendeu a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue o foro privilegiado e defendeu que a anistia dos condenados pelo 8 de janeiro é "importante" para "reconciliar o país".

Flavio Bolsonaro

Filho do ex-presidente, Flavio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu a "anistia geral e irrestrita" aos réus pelo 8 de Janeiro. Em coletiva de imprensa na rampa do Congresso Nacional, ele também defendeu o pai:

— Foi eu que postei, não foi o presidente Bolsonaro que pediu para eu postar, para burlar qualquer medida cautelar, para indiretamente usar a rede de terceiros para se promover. Não! Eu tenho minhas redes sociais próprias, postei por minha convicção, por achar e ter certeza que não tem absolutamente nada que confronte essa medida cautelar ilegal — disse sobre o vídeo citado por Moraes na decisão que decretou a prisão do ex-presidente.

Prisão domiciliar e buscas da PF

Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada por Alexandre de Moraes na segunda-feira (4). A decisão foi tomada em razão do descumprimento de medidas cautelares que proibiam o réu de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.

Também na segunda-feira, a Polícia Federal (PF) realizou buscas na casa de Bolsonaro e celulares foram apreendidos:

"A Polícia Federal cumpriu, no fim da tarde desta segunda-feira (4/8), em Brasília/DF, mandado de prisão domiciliar e mandado de busca e apreensão de aparelhos celulares, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da PET nº 14129", informou a PF em nota.

Alexandre de Moraes afirma, na decisão, que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados, incluindo seus três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

"Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro", escreveu o ministro na decisão.

A prisão domiciliar deve ser cumprida em seu endereço residencial, com as seguintes normas:

Uso de tornozeleira eletrônica

Proibição de visitas, salvo por familiares próximos e advogados

Recolhimento de todos os celulares disponíveis no local

"As condutas de JAIR MESSIAS BOLSONARO desrespeitando, deliberadamente, às decisões proferidas por esta SUPREMA CORTE, demonstra a necessidade e adequação de medidas mais gravosas de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão", completou o ministro.

Por sua vez, a defesa de Bolsonaro declarou que foi surpreendida com a decisão de Moraes. Segundo os advogados, Bolsonaro não descumpriu a medida cautelar que o proíbe de usar as redes sociais, incluindo perfis de terceiros.

"A defesa foi surpreendida com a decretação de prisão domiciliar, tendo em vista que o ex-presidente Jair Bolsonaro não descumpriu qualquer medida", afirmou a defesa.