Operação investiga fraudes em licitações na prefeitura de Cacequi

Operação do Ministério Público recolheu documentos e aparelhos eletrônicos. Ministério Público / Divulgação

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta segunda-feira (12) na sede da prefeitura e na Secretaria de Trânsito e Transporte de Cacequi, na Fronteira Oeste. A ação faz parte da Operação Títere, que investiga suspeitas de fraudes em processos licitatórios e possíveis práticas ilegais na gestão pública.

Além dos prédios do município, a operação também percorreu residências de funcionários públicos, empresários e estabelecimentos comerciais localizados em Cacequi e na cidade vizinha de São Gabriel. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos.

A operação foi deflagrada pela Procuradoria da Função Penal Originária, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul e da Brigada Militar. Até o momento, os nomes dos investigados e mais detalhes sobre as suspeitas não foram divulgados.

Em nota, a Prefeitura de Cacequi afirmou que ainda não teve acesso ao processo judicial que originou a operação, mas que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A administração municipal também declarou que todos os atos da atual gestão seguem os princípios da legalidade.

Confira a nota na íntegra:

"O Município de Cacequi, por meio de sua Administração Municipal, vem a público esclarecer que os fatos objeto de investigação divulgados na data de hoje não possuem qualquer fundamento que possa macular a lisura dos atos - desta gestão.

Todas as ações e decisões desta Administração são pautadas de forma estrita pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam a atuação da Administração Pública.

Ressaltamos que, até o presente momento, esta Administração não teve acesso ao processo judicial que determinou a ação de hoje, razão pela qual não dispõe de informações detalhadas sobre o seu conteúdo e fundamentos.

As denúncias que motivaram tais investigações revestem-se de interesses alheios ao bem público, decorrentes de disputas políticas locais que, lamentavelmente, geram prejuízos à imagem de nossa comunidade e desviam o foco das verdadeiras necessidades da população.

Reiteramos nosso compromisso de colaborar integralmente com as autoridades competentes, com absoluta transparência, para que a verdade prevaleça e a confiança da população seja plenamente preservada.

Nossa cidade tem apresentado avanços significativos, fruto de um trabalho sério e comprometido com o desenvolvimento sustentável e com a melhoria da qualidade de vida dos que mais precisam. Não permitiremos que interesses particulares enfraqueçam essa trajetória de crescimento e dedicação ao povo de Cacequi."



