Onde fica a casa em que Jair Bolsonaro deverá cumprir prisão domiciliar

Bolsonaro mora em casa alugada dentro de condomínio de alto padrão. @CarlosBolsonaro / X / Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro irá cumprir prisão domiciliar na casa onde mora, localizada no Condomínio Solar de Brasília, no bairro Jardim Botânico. A ordem foi emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (4), após o descumprimento de medidas cautelares.

A casa de Bolsonaro fica em um área nobre de Brasília, a cerca de 10 quilômetros do ponto entre os eixos Monumental e Rodoviário, na área central da capital federal. O local fica a cerca de 20 minutos do Congresso Nacional.

A residência em que Bolsonaro vive é alugada e de alto padrão. Em 2023, o valor estimado do aluguel em uma mansão na região poderia chegar até R$ 90 mil.

Segundo a decisão do ministro do STF, Bolsonaro deve ficar o tempo todo no seu endereço residencial. O ex-presidente está proibido de receber visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas pelo STF. Os visitantes autorizados ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.

Bolsonaro também está impedido de usar o celular, diretamente ou por intermédio de terceiros.

Residência pós-eleição

Jair Bolsonaro reside no bairro Jardim Botânico desde que deixou o Palácio da Alvorada. Ele vive com a esposa, Michelle Bolsonaro, e a filha mais nova, Laura.

Depois de perder as eleições presidenciais em 2022, o ex-presidente viajou para os Estados Unidos e passou uma temporada lá. Ao retornar ao Brasil, mudou-se para o bairro.