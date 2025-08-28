Obras que transformaram o Litoral, acusações de corrupção e prisão: quem foi Elói Braz Sessim, ex-prefeito de Tramandaí e Cidreira

Sessim concorreu à prefeitura de Cidreira em 2024, ficando em terceiro lugar Ivan de Andrade / Prefeitura de Imbé/Divulgação

Obras de grande porte, transformadoras do Litoral Norte e polêmicas, envoltas por acusações de corrupção, condenações e prisão, são parte da memória coletiva do político e empresário Elói Braz Sessim, falecido nesta quinta-feira (28), aos 75 anos. Ele convivia com problemas cardíacos e estava internado no Hospital de Tramandaí.

Sessim é uma figura histórica do Litoral Norte. Ele foi prefeito de Tramandaí por dois mandatos: o primeiro entre 1979 e 1983; e o segundo, de 1986 a 1988. Depois, comandou a gestão de Cidreira, entre 1993 a 1996.

Foi no último exercício de poder que ganhou maior notoriedade popular. Ficou famoso por construir, em Cidreira, o Estádio Antônio Braz Sessim, o Sessinzão, que recebeu jogos da dupla Gre-Nal. O local não é palco de partidas desde 2007 e sofreu interdição em 2010, virando um elefante branco. A obra foi sucedida de apontamentos de superfaturamento.

— No sentido turístico e de eventos, eu pensei no futebol, que é a paixão do povo brasileiro. O principal de tudo era fazer a economia do município girar para ampliar os recursos, gerar empregos, aumentar a construção civil. Com o estádio trazendo o Grêmio e o Inter, o campeonato transcorrendo no período de verão, ia aumentar consideravelmente o movimento de pessoas na cidade — afirmou Sessim em entrevista a Zero Hora, em 2020, quando estava com 70 anos.

Sessim durante as obras do estádio. Silvio Ávila / Agencia RBS

Na ocasião, ele culpou os prefeitos que lhe sucederam pelo ocaso do estádio. Também na gestão de Sessim em Cidreira foram edificados outros símbolos. Entre eles, o prédio da prefeitura, atualmente com a arquitetura modificada por uma reforma recente, o calçadão à beira-mar e a concha acústica, famosa por receber atrações musicais e público numeroso nos verões.

— Existiram polêmicas, mas ele deixou um legado visto com bons olhos. O marco maior foi o Sessinzão, um estádio para 17 mil pessoas, quando Cidreira tinha pouco mais de quatro mil habitantes. No verão, a cidade enchia e vieram jogos da dupla Gre-Nal. Algumas coisas não foram boas, mas também há lembranças positivas — diz o atual prefeito de Cidreira, Beto do Litoral, que declarou luto oficial de três dias.

Hoje, o município litorâneo tem 18 mil habitantes e, na alta temporada, recebe mais de 150 mil pessoas. Beto do Litoral recorda que a gestão de Sessim também articulou junto ao governo estadual a construção do prédio do Corpo de Bombeiros. A obra de grande porte de Sessim que está inativa é o Sessinzão.

Estádio foi palco da abertura do Gauchão de 2007. Mateus Bruxel / Agencia RBS

— Queremos transformar em um autódromo — diz o prefeito de Cidreira.

Leia Mais Estádio do RS que vai virar autódromo de pista oval passará por limpeza

Obras em Tramandaí

O falecido político também deixou um legado de empreendimentos, um deles inutilizado, em Tramandaí. Na Avenida da Igreja, sua gestão construiu o prédio da prefeitura, que se mantém até hoje operante e sem alterações. Defronte à sede do Executivo, ergueu um amplo ginásio de esportes, conhecido como Gigantinho, que está interditado. O município não suporta o custo da manutenção mensal, calculado em cerca de R$ 1,3 milhão. A reforma do equipamento esportivo, diz o prefeito Juarez Marques, é estimada em R$ 18 milhões. Na gestão de Sessim, saiu a construção de uma das pontes que liga Tramandaí e Imbé, em articulação com o governo do Estado. O campo de futebol de Tramandaí também foi criação dele, embora a construção do estádio tenha sido realizada depois, em outra gestão. Apesar das polêmicas, Marques define Sessim como um “visionário” do entretenimento.

— A história dele é de alguém que tinha visão à frente. A iluminação pública da entrada da cidade, do horto municipal até o centro, também aconteceu no governo dele — afirma o atual prefeito de Tramandaí.

Político folclórico

A trajetória de Sessim, contudo, teve máculas no campo da Justiça e da gestão pública. Uma combinação de traços que o elevaram ao status do folclórico político que executa realizações, embora acompanhadas de malfeitos.

As grandes obras trouxeram endividamento aos municípios. Ele foi acusado e, em alguns casos, condenado por episódios de supostos desvios de verbas públicas, contratações irregulares de pessoal e uso da máquina para promoção pessoal, além de outros crimes contra a administração.

Depois de uma condenação, ficou quatro anos foragido. Nessa ocasião, foi preso em uma residência da família em Tramandaí, durante comemoração do Dia das Mães, em maio de 2002, no desfecho de uma operação conjunta entre Ministério Público e Brigada Militar. Foram seis meses de perseguição ao então ex-prefeito, incluindo campanas diante de imóveis, monitoramento de gastos e quebra de sigilo telefônico de amigos e familiares. A residência em que ele estava escondido permanecia sempre com portas e janelas fechadas. No Dia das Mães, devido ao movimento de visitantes, os agentes da lei conseguiram contato visual com o ex-prefeito e executaram o mandado de prisão.

Uma publicação da época do Ministério Público diz que, “durante o trajeto entre Tramandaí e a Capital, o agora ex-foragido chorou e falou em injustiça”. Sessim fora encaminhado ao Presídio Central.

Leia Mais Carro é alvejado em frente a comitê político em Cidreira, no Litoral Norte

Na entrevista concedida a Zero Hora em 2020, Sessim relembrou os problemas criminais e revelou tristeza ao ser questionado sobre eventuais arrependimentos.

— Fiz tudo com convicção. Não digo mágoa, mas tenho certo ressentimento das acusações que fizeram contra mim, nenhuma delas com consistência. Houve uma atitude de políticos que me perseguiram — comentou.

Em 2024, quitado com a Justiça, voltou a disputar cargo público. Filiado ao Avante, concorreu à prefeitura de Cidreira, mas ficou apenas em terceiro lugar, com 520 votos (5,84%).

Conforme os registros do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), Sessim venceu a eleição à prefeitura de Cidreira em 1992 filiado ao extinto PFL. Ele pertencia à mesma sigla quando se elegeu para governar Tramandaí, em 1985, segundo ata do TRE-RS.

Sessim foi casado com Custódia Bergues da Silva, também ex-prefeita de Cidreira. Depois, foi casado com Aline Sessim.