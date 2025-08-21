O que significa o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro?

Jair e Eduardo Blsonaro foram indiciados por coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito Beto Barata / PL

Jair Bolsonaro e um dos filhos dele, Eduardo, foram indiciados pela Polícia Federal (PF) na quarta-feira (20) pelos crimes de coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os delitos teriam sido cometidos porque eles teriam atuado para interferir na ação penal que trata da trama golpista, na qual o ex-presidente é réu.

O relatório de 170 páginas da PF, no qual são descritos os supostos crimes e apresentados indícios deles, foi encaminhado ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Alexandre de Moraes, e à Procuradoria-Geral da República.

O indiciamento é o momento em que o órgão responsável pela investigação informa ao Ministério Público, no caso a PGR, o resultado do inquérito. Depois disso, o MP decide se apresenta à Justiça uma denúncia contra os investigados. Se a Justiça aceita a denúncia, eles se tornam réus e passam, então, a ser julgados.

A investigação na qual houve este indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro foi iniciada em maio e não é a mesma que trata da trama golpista. No caso da suposta tentativa de ruptura democrática no Brasil, entre 2022 e 2023, o ex-presidente já é réu, e o julgamento está previsto para ocorrer no próximo mês.

Bolsonaro será ouvido em 48 horas

O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente deve ser ouvido nos próximos dois dias para prestar esclarecimentos sobre o descumprimento de medidas cautelares, as condutas ilícitas apontadas pela PF e o risco de fuga.

Moraes citou uma carta em que Jair Bolsonaro pedia asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O documento foi encontrado em um celular apreendido pela Polícia Federal quando foi determinada a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, por descumprimento de medidas cautelares antes impostas a ele.

A defesa de Bolsonaro afirma que não houve descumprimento das medidas e que irá esclarecer os elementos apontados pela Polícia Federal no devido prazo. Leia a nota na íntegra abaixo.

O que a PF apontou

Segundo o relatório da PF, deste aparelho foram extraídos diálogos que são as principais provas para o atual indiciamento.

As informações, diz a corporação, "corroboram a hipótese criminal de um conjunto orquestrado de ações praticadas pelo grupo investigado, voltadas a coagir membros do Poder Judiciário e, mais recentemente, do Poder Legislativo (Câmara e Senado), de modo a tentar subjugar os respectivos Chefes de Poderes aos anseios do grupo investigado, com a finalidade de obtenção de vantagem indevida".

Jair e Eduardo teriam discutido ações, como as sanções aplicadas por Donald Trump ao Brasil, que visariam influenciar o Judiciário brasileiro no julgamento do ex-presidente e coagir o Legislativo a votar uma anistia aos investigados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Eduardo Bolsonaro se licenciou de seu mandato na Câmara dos Deputados e está nos Estados Unidos, declaradamente articulando com autoridades norte-americanas para impor sanções ao Brasil e a autoridades brasileiras que ele julga que atuam contra o seu pai.

Eduardo Bolsonaro está licenciado do mandato de deputado federal. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

O que motivou as medidas contra Malafaia

O pastor Silas Malafaia, conhecido aliado de Jair Bolsonaro, também é investigado e foi alvo de busca e apreensão nesta quarta-feira, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele retornava de Portugal. O ministro do STF Alexandre de Moraes ainda determinou medidas cautelares contra ele, sendo elas:

Proibição de manter contato com os demais investigados (Jair e Eduardo Bolsonaro)

Proibição de deixar o Brasil

A decisão que determinou as ações contra Malafaia cita a atuação dele, em contato por aplicativo de mensagens com Jair Bolsonaro, como uma espécie de consultor. Segundo relatório da PF, Malafaia atuou "na definição de estratégias de coação e difusão de narrativas inverídicas, bem como no direcionamento de ações coordenadas que, em última instância, visam coagir os membros da cúpula do Poder Judiciário, de modo a impedir que eventuais ações jurisdicionais proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) possam contrapor os interesses ilícitos do grupo criminoso".

Silas Malafaia também é investigado. Miguel SCHINCARIOL / AFP

Ainda de acordo com o relatório da PF, citado por Alexandre de Moraes no despacho que determinou as medidas contra Malafaia, os "investigados ajustavam previamente as estratégias ilícitas visando a coação no curso do processo e a obstrução à Justiça".

Em um dos diálogos reproduzidos, o pastor revisa uma carta que Bolsonaro publicou em suas redes, comentando o tarifaço aplicado ao Brasil por Donald Trump. Malafaia recomenda que o ex-presidente faça um vídeo com o conteúdo e diz que está discutindo com "um marqueteiro" uma "campanha orquestrada" para colocar a anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro como condição para o fim das sanções econômicas.

Malafaia insiste para que Bolsonaro grave vídeo. Polícia Federal / Reprodução

Pai e filho usaram contas das esposas para driblar autoridades

A PF analisou as movimentações bancárias de Bolsonaro e Eduardo e identificou que pai e filho teriam repassado dinheiro para as contas de suas esposas "para dissimular a origem e o destino de recursos financeiros com o intuito de financiamento e suporte das atividades de natureza ilícita do parlamentar licenciado no Exterior".

Segundo os investigadores, o ex-presidente transferiu R$ 2 milhões para a conta da sua esposa, Michelle Bolsonaro, e, no dia seguinte, Heloísa Bolsonaro, esposa de Eduardo, recebeu os valores em sua conta.

A avaliação da PF é de que o deputado federal usou em mais de uma oportunidade a conta bancária de sua esposa "como forma de escamotear os valores encaminhados por seu genitor, utilizando como conta de passagem, com a finalidade de evitar possíveis bloqueios em sua própria conta".

Os investigadores também identificaram uma série de compras de dólar por Jair Bolsonaro. Foram identificadas ao menos seis operações de câmbio realizadas pelo ex-presidente entre janeiro e julho deste ano. As movimentações foram identificadas por meio da quebra do sigilo bancário de Bolsonaro e Eduardo.

Bolsonaro e Braga Netto violaram medida cautelar

Os delegados da PF identificaram uma mensagem de texto enviada pelo ex-ministro Walter Braga Netto a Bolsonaro em fevereiro de 2024, exatamente um dia após Moraes determinar a proibição de contato entre os investigados no inquérito que apurava a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O ex-ministro utilizou um número pré-pago para fazer contato com o aliado porque o seu celular havia sido apreendido na Operação Tempus Veritatis. "Estou com este numero pré pago para qualquer emergência. Não tem zap. Somente face time. Abs Braga Netto", enviou o ex-ministro a Bolsonaro.

O que diz Jair Bolsonaro

A defesa do Presidente Bolsonaro recebeu com surpresa, na data de ontem (quarta-feira, 20), a decisão de seu formal indiciamento pela Polícia Federal. Os elementos apontados na decisão serão devidamente esclarecidos dentro do prazo assinado pelo Ministro relator, observando-se, desde logo, que jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta.

Resposta de Eduardo Bolsonaro

Na noite desta quarta-feira, Eduardo Bolsonaro publicou uma nota de esclarecimento no X, o antigo Twitter, em que afirma que "não teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso".

Eduardo ainda alegou que as conversas eram "absolutamente normais, entre pai e filho e seus aliados".