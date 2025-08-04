O que muda para Jair Bolsonaro com a determinação da prisão domiciliar

Bolsonaro deve seguir usando a tornozeleira eletrônica. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes entendeu que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares impostas anteriormente a ele. Há pouco mais de duas semanas, o ex-presidente estava proibido de usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros, e era monitorado por tornozeleira eletrônica.

O ministro do STF avaliou que houve "flagrante desrespeito" às cautelares, principalmente na participação de Bolsonaro em manifestação no Rio de Janeiro no domingo (3). O ex-presidente falou a apoiadores, por meio do celular do filho, Flávio Bolsonaro. O momento foi depois compartilhado em redes sociais pelo próprio Flávio e por Carlos, outro filho de Bolsonaro. Para Moraes, ficou claro que Bolsonaro produziu "dolosa e conscientemente material pré fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça".

Mas o que muda com a nova decisão? Veja abaixo quais são as novas restrições impostas a Jair Bolsonaro, segundo a decisão do ministro do STF:

Deve ficar o tempo todo no seu endereço residencial.

Proibição de visitas , salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Os visitantes autorizados ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.

Restrições anteriores mantidas:

Proibição de manter contatos com Embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras , bem como com os demais réus e investigados das Ações Penais 2.668/DF, AP 2.693/DF, AP 2.694/DF, AP 2.695/DF, Inq. 4.995/DF e Pet 12.100/DF, inclusive por intermédio de terceiros, que, desde já, estão proibidos de realização de qualquer visita ao réu.

