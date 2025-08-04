O que muda para Jair Bolsonaro com a determinação da prisão domiciliar

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes entendeu que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares impostas anteriormente a ele. Há pouco mais de duas semanas, o ex-presidente estava proibido de usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros, e era monitorado por tornozeleira eletrônica.
O ministro do STF avaliou que houve "flagrante desrespeito" às cautelares, principalmente na participação de Bolsonaro em manifestação no Rio de Janeiro no domingo (3). O ex-presidente falou a apoiadores, por meio do celular do filho, Flávio Bolsonaro. O momento foi depois compartilhado em redes sociais pelo próprio Flávio e por Carlos, outro filho de Bolsonaro. Para Moraes, ficou claro que Bolsonaro produziu "dolosa e conscientemente material pré fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça".
Mas o que muda com a nova decisão? Veja abaixo quais são as novas restrições impostas a Jair Bolsonaro, segundo a decisão do ministro do STF:
- Deve ficar o tempo todo no seu endereço residencial.
- Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Os visitantes autorizados ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.
- Proibição de uso de celular, diretamente ou por intermédio de terceiros.
Restrições anteriores mantidas:
- Proibição de manter contatos com Embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como com os demais réus e investigados das Ações Penais 2.668/DF, AP 2.693/DF, AP 2.694/DF, AP 2.695/DF, Inq. 4.995/DF e Pet 12.100/DF, inclusive por intermédio de terceiros, que, desde já, estão proibidos de realização de qualquer visita ao réu.
- Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.
"O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva", destaca a decisão de Moraes.