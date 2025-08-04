O que é prisão domiciliar? Medida cautelar proíbe Bolsonaro de receber visitas

Bolsonaro é réu no processo da trama golpista. Ton Molina / STF

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro foi decretada nesta segunda-feira (4), pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A medida foi tomada em razão do descumprimento de medidas cautelares que proibiam Bolsonaro de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, e impunham outras restrições como o uso de tornozeleira eletrônica.

Com a prisão domiciliar, Bolsonaro fica proibido de receber visitas — salvo por familiares próximos e advogados. Além disso, o ex-presidente teve o celular recolhido.

O que prisão domiciliar?

Segundo o artigo 317 do Código De Processo Penal (CPP), na prisão domiciliar, o indivíduo só pode deixar a residência mediante a autorização judicial, do mesmo modo que ocorre na prisão convencional.

A prisão deverá ser cumprida na residência de Bolsonaro, em Brasília, segundo o STF.

Além disso, as medidas cautelares anteriores seguem valendo para Bolsonaro, como a proibição de usar o celular, direta ou indiretamente, por intermédio de terceiros.

Moraes reafirma na decisão que o ex-presidente está proibido de ter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras.

O ministro do STF afirmou que, em caso de qualquer descumprimento das medidas cautelares, a prisão preventiva será decretada:

"O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva, nos termos do art. 312, 1º, do Código de Processo Penal."

A ordem vale por tempo indeterminado, ou seja, pode ser que o ex-presidente — réu no processo da trama golpista — esteja em prisão domiciliar até o julgamento final da ação.