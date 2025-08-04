O que é prisão domiciliar? Medida cautelar proíbe Bolsonaro de receber visitas

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro foi decretada nesta segunda-feira (4), pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
A medida foi tomada em razão do descumprimento de medidas cautelares que proibiam Bolsonaro de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, e impunham outras restrições como o uso de tornozeleira eletrônica.
Com a prisão domiciliar, Bolsonaro fica proibido de receber visitas — salvo por familiares próximos e advogados. Além disso, o ex-presidente teve o celular recolhido.
O que prisão domiciliar?
Segundo o artigo 317 do Código De Processo Penal (CPP), na prisão domiciliar, o indivíduo só pode deixar a residência mediante a autorização judicial, do mesmo modo que ocorre na prisão convencional.
A prisão deverá ser cumprida na residência de Bolsonaro, em Brasília, segundo o STF.
Além disso, as medidas cautelares anteriores seguem valendo para Bolsonaro, como a proibição de usar o celular, direta ou indiretamente, por intermédio de terceiros.
Moraes reafirma na decisão que o ex-presidente está proibido de ter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras.
O ministro do STF afirmou que, em caso de qualquer descumprimento das medidas cautelares, a prisão preventiva será decretada:
"O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva, nos termos do art. 312, 1º, do Código de Processo Penal."
A ordem vale por tempo indeterminado, ou seja, pode ser que o ex-presidente — réu no processo da trama golpista — esteja em prisão domiciliar até o julgamento final da ação.
Bolsonaro responde pelo crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.