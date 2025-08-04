Política

Ordem judicial
Notícia

O que é prisão domiciliar? Medida cautelar proíbe Bolsonaro de receber visitas

Ministro Alexandre de Moraes afirmou que, em caso de qualquer descumprimento das medidas cautelares, prisão preventiva será decretada

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS