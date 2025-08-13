"Nossa soberania é intocável", declara Lula durante evento para anúncio de medidas contra tarifaço

Presidente discursou durante anúncio de medidas nesta quarta-feira (13). EVARISTO SA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a soberania brasileira nesta quarta-feira (13), durante o anúncio das medidas de apoio aos exportadores brasileiros impactados pelo tarifaço de Donald Trump.

— A nossa soberania é intocável. Ninguém pode dar palpite nas coisas que nós temos que fazer. — declarou o presidente.

Ele rebateu também o relatório de Donald Trump, em que o presidente norte-americano afirma que Brasil infringe os direitos humanos.

Leia Mais Linha de crédito e expansão de programas: governo federal anuncia medidas de enfrentamento ao tarifaço de Trump

— Falar de direitos humanos no Brasil já foi importante em outras épocas, mas agora, antes de falar em direitos humanos no Brasil, tem que olhar o que acontece no país que está acusando o Brasil.

Lula também contestou o argumento do governo norte-americano para aplicar sanções ao Brasil.

— O que é desagradável é que as razões justificadas para impor sanções ao Brasil não existem. Nossos amigos americanos toda vez que resolvem brigar com alguém, tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar. É assim com a América Latina, é assim com o mundo árabe, é assim com os russos. E o Brasil não tinha, efetivamente, nenhuma razão para ser taxado e tampouco aceitaremos qualquer fala de que no Brasil nós não respeitamos os direitos humanos.

“É um pais que está sendo sancionado por ser mais democrático que o agressor”

Ministro da Fazenda, Fernanda Haddad também criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Ele classificou a situação como “inédita no mundo”, com o argumento de que o Brasil está sendo sancionado “por ser mais democrático que o agressor”.

— Estamos numa situação muito inusitada. O Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo. Um país que não persegue adversários, não persegue a imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico — declarou.

Plano de contingência

O evento desta quarta-feira serviu para o governo federal lançar o Plano Brasil Soberano, pacote de medidas para mitigar o impacto econômico do tarifaço de Trump às empresas brasileiras. Veja as medidas anunciadas:

Linha de crédito de R$ 30 bilhões;

Modernização da garantia à exportação;

Diferimento de tributos federais;

Prorrogação de prazos do regime de drawback;

Compra de produtos pelo governo;

Contrapartida de manutenção de empregos;

Instauração da Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego;

Abertura de novos mercados;

Continuidade das negociações com o governo dos Estados Unidos;

Atuação na Organização Mundial do Comércio

As ações são válidas apenas para quem exporta produtos aos Estados Unidos. Lula assinou a Medida Provisório do Plano Brasil Soberano, que agora vai tramitar no Congresso Nacional para ser aprovada em definitivo.