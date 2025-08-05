"Não vamos baixar a guarda", diz Haddad sobre tarifaço de Trump contra exportações do Brasil

Haddad salientou importância do Pix. EVARISTO SA / AFP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo não irá "baixar a guarda" em relação ao tarifaço de 50% do governo dos Estados Unidos contra o Brasil. A declaração foi realizada nesta terça-feira (5) durante a 5ª reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o "Conselhão".

Ao comentar os efeitos do aumento das tarifas de importação aos EUA, Haddad minimizou o impacto geral, mas reconheceu que alguns setores serão afetados.

— Não vamos baixar a guarda. Vamos dar atenção aos setores atingidos, mas com responsabilidade — disse.

Além de Haddad, também falaram o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), antes do discurso do presidente Lula.

Conforme o ministro, a parcela de exportações brasileiras que tinham como destino os Estados Unidos já foi de 25% mas, com a política de abertura de mercados promovida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse percentual caiu para 12%.

Segundo Haddad, apenas 4% dessas exportações serão impactadas pelas novas tarifas — e, desse total, metade já conta com alternativas naturais de redirecionamento. Ainda assim, Haddad afirmou que a parcela não será negligenciada. Em tom bem-humorado, o ministro afirmou estar otimista.

— Até porque, sem otimismo, eu não aconselho ninguém a aceitar o cargo de ministro da Fazenda do Brasil — disse.

Reforma tributária

Haddad também afirmou que o país está prestes a ter o "melhor sistema tributário do mundo", com a implementação da reforma tributária. Ele mencionou que a estrutura de regulamentação já conta com 30 grupos de trabalho e cerca de 90 servidores exclusivamente dedicados ao tema.

— Esse sistema vai ser 150 vezes maior que o Pix. Será o sistema tributário digital mais avançado do mundo — disse.

Ao comentar sobre o Pix, o ministro afirmou que a tecnologia brasileira amadureceu e hoje "incomoda" empresas multinacionais.

— O Pix é uma tecnologia soberana, desenvolvida no Brasil, que já está sendo adotada até em países vizinhos, como a Argentina, e em europeus, como a França — afirmou.

De acordo com o ministro, a ideia de privatizar ou ceder a pressão de multinacionais está "completamente fora de cogitação:

— Eles ganharam por décadas com uma tecnologia que eles desenvolveram e ninguém se incomodou com isso. Agora, porque nós temos uma tecnologia gratuita que atende o cidadão a custo zero, uma moeda digital no sentido pleno da palavra, que é melhor do que usar papel e moeda, você vai afrontar a modernidade que traz bem-estar para toda a população, bancariza pessoas que nunca passaram numa agência bancária? Isso está completamente fora de cogitação.

"Notícias positivas"

Haddad também destacou que diversas "notícias positivas" acabaram ficando ofuscadas. Segundo ele, muitas vezes se esquece de celebrar conquistas que estão levando bem-estar para a população, citando a taxa de desemprego no menor nível histórico, o aumento da renda, a saída do Brasil do Mapa da Fome e os índices de inflação.

Outras autoridades

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, classificou o tarifaço norte-americano como “totalmente injustificado”. Segundo ele, a maioria dos produtos que os Estados Unidos exportam para o Brasil já entra no país sem qualquer imposto.

— Dos 10 produtos que os Estados Unidos mais vendem para o Brasil, em oito a tarifa é zero. Não pagam um centavo sequer para entrar no país — afirmou.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira anunciou que o governo brasileiro prepara para o dia 18 de agosto uma resposta aos questionamentos dos Estados Unidos sobre o Pix. Ele também defendeu a soberania brasileira.

— Disse ao secretário de Estado (dos EUA), na reunião que tive com ele ainda no dia 30 de março, que estamos abertos a discutir temas comerciais. Por outro lado, ressaltei que a integridade das instituições constituídas, a democracia e a soberania brasileira não são negociáveis — disse Vieira.

Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, seguiu a mesma linha de Vieira e classificou o tarifaço de Trump como uma tentativa de interferência no processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

— As sanções impostas às vendas de nossos produtos para os Estados Unidos não encontram a mínima justificativa técnica ou comercial. Não passam de uma chantagem de seu presidente com o objetivo explícito de interferir num processo judicial no Brasil — iniciou Gleisi.