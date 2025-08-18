Política

Pressão dos EUA
Notícia

"Não há menor possibilidade de recuar", afirma Moraes em entrevista ao Washington Post

Ministro do Supremo Tribunal Federal falou ao  jornal norte-americano sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, bem como as sanções impostas contra ele por Donald Trump

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS