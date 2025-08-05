Política

"Não é nem político, é eleitoral", diz Lula sobre pretexto usado pelos Estados Unidos para aplicar tarifas aos produtos brasileiros

Presidente defendeu a soberania nacional e disse que Brasil "merece respeito". Fala ocorreu em discurso a empresários de diferentes setores que estavam reunidos na 5ª reunião do "Conselhão"

