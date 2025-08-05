"Não é nem político, é eleitoral", diz Lula sobre pretexto usado pelos Estados Unidos para aplicar tarifas aos produtos brasileiros

Lula discursou por mais de 60 minutos. CanalGov / Reprodução

A um dia do início do tarifaço de Donald Trump a produtos brasileiros, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reforçou nesta terça-feira (5) a defesa da soberania do Brasil. O petista discursou durante a 5ª reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o "Conselhão". O encontro reuniu empresários de diferentes ramos afetados pela medida do governo norte-americano.

Apesar de começar dizendo que "não queria perder tempo" falando sobre o tarifaço, nem sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula acabou entrando nos assuntos:

— Falar o mínimo possível sobre taxação, porque também se eu não falar, vão dizer: "Por que o Lula não falou? Ele está com medo do Trump"? Não quero que vocês saiam com essa imagem. Também não quero falar sobre o que aconteceu com o outro cidadão brasileiro que tentou dar um golpe. — Eu queria falar do nosso país, eu quero dar uma chance de falar do Brasil — emendou o presidente.

Mesmo assim, fez questão de reafirmar o compromisso com a defesa da soberania nacional, que é o tema da reunião:

— Defender a nossa soberania é um objetivo que está acima de todos os partidos e de todas as tendências — disse ele complementando:

— O governo não transigirá e não vacilará em seu dever de preserva-la.

Sanções

Sobre as alegações que motivaram as sanções econômicas contra o Brasil e a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, Lula procurou demonstrar firmeza:

— Nossa democracia está sendo questionada, nossa soberania está sendo atacada, nossa economia está sendo agredida — afirmou.

De acordo com ele o "pretexto da taxação não é nem política. É eleitoral. Nós brasileiros estamos à prova".

— Esse país merece respeito e o presidente norte-americano não tinha o direito de anunciar as taxações como ele anunciou para o Brasil. Não tinha. Poderia ter pegado o telefone, poderia ter ligado para mim, poderia ter mandado ligar para o Alckmin, poderia qualquer um. Estaríamos ávidos a conversar. E depois do pretexto... da carta e o pretexto da taxação, não é nem política, é eleitoral. Eu acho que nós brasileiros estamos à prova.

Segundo Lula, a tentativa de interferência em assuntos internos do país teve apoio de brasileiros no Exterior.

— Essa interferência em temas internos contou com o auxílio de verdadeiros traidores da pátria, que arquitetaram e defenderam publicamente ações contra o Brasil lá nos Estados Unidos — disse.

Ele também criticou os impactos econômicos causados pelas sanções.

— Vários setores da economia são afetados pela covardia dos que se associaram a interesses alheios aos da nossa nação — afirmou.

Ao comentar as justificativas dadas pelos Estados Unidos, Lula foi direto:

— No Brasil, liberdade de expressão não é carta-branca para a criminalidade.

Lula completou afirmando que, sejam nacionais ou estrangeiras, todas as empresas precisam respeitar a lei brasileira.