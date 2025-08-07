Política

Deputado nos EUA

Motta sinaliza que Eduardo Bolsonaro pode perder cargo e diz que discorda de "alguns movimentos"

Presidente da Câmara disse que regimento não prevê "exercício do mandato à distância". Em março deste ano, o parlamentar do PL de São Paulo, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, saiu do país

Estadão Conteúdo

Levy Teles

