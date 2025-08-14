Motta não vê clima para "anistiar quem planejou matar pessoas" e defende projeto alternativo

Parlamentares apoiadores de Bolsonaro pedem anistia "ampla, geral e irrestrita". WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) declarou não acreditar em um ambiente favorável para aprovar uma anistia "ampla, geral e irrestrita" na Casa. A medida é um pedido de parlamentares da oposição e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a fim de beneficiar envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

— Um projeto auxiliar começou a ser discutido ainda no semestre passado, que não seria uma anistia ampla, geral e irrestrita. Eu não vejo dentro da Casa um ambiente para, por exemplo, anistiar quem planejou matar pessoas, não acho que tenha esse ambiente dentro da Casa — declarou à GloboNews nesta quinta-feira (14).

Na última semana, em protesto contra a prisão de Bolsonaro, parlamentares da oposição ocuparam o Congresso Nacional e impediram sessões no Senado e Câmara. O objetivo era pautar a votação do projeto de anistia.

Segundo Motta, embora haja sensibilidade em relação a réus que não tiveram papel central nos atos e receberam penas consideradas elevadas, a proposta de anistiar todos os envolvidos — inclusive os que planejaram ações violentas — não encontra apoio entre os parlamentares.

— Não vejo dentro da Casa um ambiente para, por exemplo, anistiar quem planejou matar pessoas. Ninguém quer fazer nada na calada da noite, de forma atropelada. O que aconteceu no 8 de janeiro foi muito grave e isso precisa ficar registrado para que, assim como aconteceu na última semana, no plenário da Casa, esses episódios não voltem a se repetir — declarou.

Projeto alternativo

O presidente da Câmara defende um projeto menos amplo, que prevê a revisão das penas para casos menos graves e permitindo progressão de regime. A proposta, segundo ele, pode ter mais aceitação entre partidos da oposição e da base governista.

— É esse que acho que é o sentimento da Casa — disse Motta, que pretende discutir o tema com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e representantes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Obstrução do Congresso

A movimentação ocorre após uma série de protestos e ocupações no Congresso por parlamentares bolsonaristas, que pressionam pela votação da anistia. Deputados da oposição afirmam que negociaram com Motta a inclusão da pauta e do fim do foro privilegiado em troca da desocupação do plenário. A base governista, no entanto, nega qualquer acordo e promete reação no Conselho de Ética.

Nos bastidores, Motta busca um acordo com o STF para distensionar o ambiente e evitar a votação do requerimento de urgência da proposta, que já conta com o número mínimo de assinaturas para ser protocolado. A ministra Gleisi Hoffmann (PT), da Secretaria de Relações Institucionais, chegou a admitir que uma mediação sobre penas elevadas seria defensável, mas reiterou que a revisão cabe ao Judiciário.