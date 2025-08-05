Motta e Alcolumbre cancelam sessões no Congresso após oposição obstruir trabalhos

Parlamentares utilizaram esparadrapos durante ocupação das mesas diretoras. José Cruz / AgÃªncia Brasil/Empresa Brasil d

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) cancelaram as sessões das duas casas legislativas nesta terça-feira (5).

Motta agendou reunião de líderes nesta quarta-feira (6) para debater a pauta que será tratada na Casa. Em publicação no X, ele disse que "o Parlamento deve ser a ponte para o entendimento":

“Acompanho a situação em Brasília desde as primeiras horas do dia de hoje, inclusive o que vem acontecendo agora à tarde no Plenário da Câmara. Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O Parlamento deve ser a ponte para o entendimento”.

No Senado, o presidente Davi Alcolumbre também cancelou a sessão, conforme o g1, e disse que convocará uma reunião de líderes, ainda sem data, para retomar as atividades.

Em nota, ele, que também é presidente do Congresso, classificou a ocupação das mesas como "exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos" (leia a íntegra abaixo).

Nota do presidente do Senado

“NOTA À IMPRENSA

5 de Agosto de 2025

O Parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. A ocupação das Mesas Diretoras das Casas, que inviabilize o seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos.

Faço, portanto, um chamado à serenidade e ao espírito de cooperação. Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo, para que o Congresso siga cumprindo sua missão em favor do Brasil e da nossa população.

Realizarei uma reunião de líderes para que o bom senso prevaleça e retomemos a atividade legislativa regular, inclusive para que todas as correntes políticas possam se expressar legitimamente em sessões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.