Política

"Adultização"
Notícia

Motta diz que pretende votar na quarta-feira projeto de proteção de crianças e adolescentes na internet

O PL é do senador Alessandro Vieira (MDB), que foi aprovado pelo Senado e está em tramitação na Câmara

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS