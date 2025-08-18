Motta diz que pretende votar na quarta-feira projeto de proteção de crianças e adolescentes na internet

Motta quer votar projeto no plenário após comissão geral. Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o projeto que estabelece regras de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais deve ser votado na quarta-feira (20).

De acordo com Motta, a ideia é aprovar o texto logo após a comissão geral marcada para debater o tema. A intenção do presidente é votar a urgência, que leva o projeto direto ao plenário, e o mérito, conforme o g1.

O PL 2628/22, aprovado pelo Senado, obriga todos os produtos e serviços de tecnologia a terem mecanismos para impedir, ativamente, o uso por crianças e adolescentes quando não tiverem sido desenvolvidos para esse público ou quando não forem adequados a ele.

A autoria do projeto é do senador Alessandro Vieira do MDB. O texto foi aprovado pelo Senado no fim do ano passado, porém, está parado na Comissão de Comunicação da Câmara desde o início deste ano.

A discussão sobre o assunto ganhou destaque na internet — e agora no Congresso — após um vídeo do influenciador Felca apontar a "adultização das crianças".