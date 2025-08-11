Política

Repercussão

Motta diz que pautará projetos sobre crianças após vídeo de Felca sobre "adultização"

Presidente da Câmara dos Deputados comentou desejo de debater propostas sobre a proteção de menores de idade nas redes sociais

Estadão Conteúdo

Juliano Galisi

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS