Motta diz que pautará projetos sobre crianças após vídeo de Felca sobre "adultização"

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta citou a repercussão do vídeo do youtuber Felca. Julio Dutra / Republicanos/Divulgação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que planeja pautar nesta semana projetos sobre a proteção de crianças em redes sociais. Em declaração no domingo (10), ele citou o vídeo sobre "adultização" produzido pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, 27 anos, conhecido como Felca.

O youtuber publicou na quarta-feira (6) uma denúncia sobre a exploração de menores em redes sociais. O conteúdo já ultrapassou 24 milhões de visualizações.

— O vídeo do Felca sobre a "adultização" das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão — disse Hugo Motta.

Felca denunciou o conteúdo do paraibano Hytalo Santos, que grava a rotina ao lado de menores de idade. Santos passou a ser investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suposto aliciamento de menores. Além de expor casos como o de Hytalo, Felca demonstrou como os algoritmos das plataformas facilitam a comunicação entre pedófilos.

Motta não foi o único parlamentar a se manifestar sobre o vídeo. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), parlamentar com o maior número de seguidores nas redes sociais, afirmou que Felca "mexeu no vespeiro".

— Que Deus abençoe ele nessa jornada. Não será fácil — disse o mineiro.

Felca também foi elogiado pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) "por sua postura ativa e cidadã".

Veja o vídeo citado por Motta