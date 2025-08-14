Política

Câmara dos Deputados
Notícia

Motta diz que não existe mandato à distância, referindo-se a Eduardo Bolsonaro

Presidente da Casa disse que o parlamentar tem direito de defender a inocência do pai, mas declarou que trabalhar contra o Brasil "não é razoável"

Estadão Conteúdo

