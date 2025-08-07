Motta diz que está "avaliando imagens" para decidir sobre punição de deputados que obstruíram  trabalhos na Câmara

Hugo Motta conseguiu sentar na cadeira da presidência após resistência inicial de parlamentares. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) disse nesta quinta-feira (7) que está avaliando imagens para decidir sobre punições a parlamentares que ocuparam a mesa diretora da Casa.

Motta disse que o regimento da Câmara prevê a suspensão de mandatos para quem impedir o início de trabalhos.

— Nós estamos avaliando as imagens, existem já alguns pedidos de lideranças para punir esse ou aquele deputado que se excedeu, nós estamos avaliando, é uma decisão conjunta da mesa (diretora). Está sim em avaliação aa possibilidade de punição a alguns parlamentares que ontem se excederam, digamos assim, do ponto de vista a dificultar o reinício dos trabalhos — afirmou, em entrevista ao Metrópoles.

Mais cedo, na chegada à Câmara, ele afirmou que providências seriam tomadas até o final desta quinta. Ontem, havia alertado que tentativas de bloqueio do acesso ao plenário poderiam resultar na suspensão imediata dos parlamentares envolvidos e que a Polícia Legislativa poderia ser acionada, se necessário.

Retomada da mesa diretora

Na noite desta quarta (6), após dois dias de obstrução protagonizada pela oposição, Motta retomou a cadeira para abrir a sessão plenária.



Houve resistência por parte dos bolsonaristas que, inicialmente, não queiram deixar o presidente iniciar os trabalhos. A sessão foi iniciada e encerrada após discurso do presidente da Câmara com um recado aos oposicionistas:

— O país deve estar em primeiro lugar, e não projetos pessoais.

A oposição adotou diversas táticas para ocupar as Mesas da Câmara e do Senado em protesto à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).