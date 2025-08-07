Motta diz que está "avaliando imagens" para decidir sobre punição de deputados que obstruíram  trabalhos na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) disse nesta quinta-feira (7) que está avaliando imagens para decidir sobre punições a parlamentares que ocuparam a mesa diretora da Casa.
Motta disse que o regimento da Câmara prevê a suspensão de mandatos para quem impedir o início de trabalhos.
— Nós estamos avaliando as imagens, existem já alguns pedidos de lideranças para punir esse ou aquele deputado que se excedeu, nós estamos avaliando, é uma decisão conjunta da mesa (diretora). Está sim em avaliação aa possibilidade de punição a alguns parlamentares que ontem se excederam, digamos assim, do ponto de vista a dificultar o reinício dos trabalhos — afirmou, em entrevista ao Metrópoles.
Mais cedo, na chegada à Câmara, ele afirmou que providências seriam tomadas até o final desta quinta. Ontem, havia alertado que tentativas de bloqueio do acesso ao plenário poderiam resultar na suspensão imediata dos parlamentares envolvidos e que a Polícia Legislativa poderia ser acionada, se necessário.
Retomada da mesa diretora
Na noite desta quarta (6), após dois dias de obstrução protagonizada pela oposição, Motta retomou a cadeira para abrir a sessão plenária.
Houve resistência por parte dos bolsonaristas que, inicialmente, não queiram deixar o presidente iniciar os trabalhos. A sessão foi iniciada e encerrada após discurso do presidente da Câmara com um recado aos oposicionistas:
— O país deve estar em primeiro lugar, e não projetos pessoais.
A oposição adotou diversas táticas para ocupar as Mesas da Câmara e do Senado em protesto à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Os deputados usaram esparadrapos para cobrir a boca e os olhos e a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) levou a filha de quatro meses para o plenário e sentou na cadeira de Motta com a bebê ao longo do dia. Na Casa Alta, alguns senadores chegaram a se acorrentar à mesa utilizada para comandar os trabalhos.