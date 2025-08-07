Política

Reação
Notícia

Motta diz que está "avaliando imagens" para decidir sobre punição de deputados que obstruíram  trabalhos na Câmara

Parlamentares de oposição ao governo ocuparam a mesa diretora da Casa desde terça-feira (7) e tentaram impediram reinício das atividades no plenário na quarta-feira (6)

Zero Hora

