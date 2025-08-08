Motta deve decidir nesta sexta-feira sobre punição a deputados que ocuparam a Câmara

Após obstrução, Motta conseguiu retomar mesa diretora da Câmara. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a mesa diretora da Casa vai se reunir nesta sexta-feira (8) para decidir sobre a abertura de representações contra deputados que "se excederam para obstaculizar os trabalhos parlamentares".

Em entrevista à CNN Brasil, Motta defendeu a punição dos parlamentares envolvidos na obstrução do início das sessões:

— Eu acho que deve ter punição, porque o que aconteceu realmente foi muito grave, até para que isso não volte a acontecer. Não podemos concordar com o que aconteceu, temos que ser pedagógicos nessa situação.

Pauta de votações

Motta afirmou que a pauta de projetos do plenário será definida na reunião de líderes da próxima terça-feira (12) pela manhã. Segundo ele, ainda não há definição sobre as votações dos projetos de anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro e do fim do foro privilegiado.

— Era um precedente gravíssimo que se abriria: ir lá sentar na mesa e dizer que só sai quando votar a pauta que aquele partido quer. Isso não está correto, isso não é aceitável e nós não vamos permitir — afirmou.

Segundo o presidente, as pautas seguirão sendo discutidas como são até hoje:

— Não haverá mudança do comportamento da presidência, que é obedecendo ao regimento, respeitando a maioria da Casa e respeitando o Colégio de Líderes, para que a pauta possa ser elaborada.

Relacionamento com o STF

Motta reconheceu que há na Casa um "sentimento de incômodo" com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), mas que isso é natural entre os poderes, defendendo diálogo entre com a Corte e com o Senado.

— Como tem decisões nossas que o Supremo não deve aprovar e que o Poder Executivo também não deve aprovar, como tem também decisões que o Poder Executivo toma que o Poder Legislativo não aprova — ponderou.

LEIA TAMBÉM STF aprova orçamento de R$ 1 bilhão para 2026 com mais gasto em segurança

Por fim, Motta alertou que não se pode confundir pauta de fortalecimento da prerrogativa parlamentar com pauta contra outro poder: