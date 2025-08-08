Motta decide encaminhar denúncias contra deputados que obstruíram trabalhos à Corregedoria da Câmara

Marcel van Hatten (Novo-RS) impediu Motta de sentar na cadeira da presidência. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

O presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) e a mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiram encaminhar à Corregedoria da Casa todas as denúncias contra parlamentares que obstruíram os trabalhos por cerca de 30 horas entre terça (5) e quarta-feira (6).

"A fim de permitir a devida apuração do ocorrido, decidiu-se pelo imediato encaminhamento de todas as denúncias à Corregedoria Parlamentar para a devida análise", diz nota divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara após reunião entre os membros nesta sexta-feira (8).

Representações

Foram encaminhadas à Corregedoria 14 representações contra parlamentares, sendo 12 contra deputados do PL, uma contra deputado do PP e uma contra parlamentar do Novo, conforme o g1. Os parlamentares envolvidos são:

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Zucco (PL-RS)

Allan Garcês (PP-MA)

Caroline de Toni (PL-SC)

Marco Feliciano (PL-SP)

Domingos Sávio (PL-MG)

Marcel Van Hattem (Novo-RS)

Zé Trovão (PL-SC)

Bia Kicis (PL-DF)

Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Marcos Pollon (PL-MS)

Julia Zanatta (PL-SC)

Embora a nota da Secretaria-Geral da Mesa Diretora indique que "todas as denúncias" tenham sido encaminhadas, a lista final não conta com a apresentada nesta sexta-feira pelo PL contra a deputada Camila Jara (PT-MS). O partido acusa a parlamentar de empurrar o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante o momento em que Motta tenta abrir a sessão da Câmara na quarta (6). Ela nega a agressão.

Agora, o corregedor, deputado, Diego Coronel (PSD-BA), irá elaborar um parecer sobre o envio ou arquivamento dos casos ao Conselho de Ética. O documento será remetido à mesa diretora, que votará pela aprovação ou não da medida.

Em caso positivo, a representação tramitará no Conselho de Ética, com a abertura de processo disciplinar.

Motta defende punição

Mais cedo, Motta defendeu — em entrevista à CNN Brasil — a punição dos parlamentares envolvidos na obstrução do início das sessões:

— Eu acho que deve ter punição, porque o que aconteceu realmente foi muito grave, até para que isso não volte a acontecer. Não podemos concordar com o que aconteceu, temos que ser pedagógicos nessa situação.

Obstrução de trabalhos

Na terça-feira (5) e na quarta-feira (6), as sessões na Câmara e no Senado foram canceladas após parlamentares de oposição ao governo ocuparem as mesas diretoras dos plenários e obstruírem os trabalhos depois da determinação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Após tensão e resistência da oposição, Hugo Motta conseguiu abrir sessão da Câmara na quarta-feira (6). No Senado, os trabalhos foram retomados no dia seguinte.

Marcel van Hatten se manifesta

Após o envio do caso à Corregedoria, Van Hatten criticou as ações do PT e de outros partidos e elogiou o envio do caso para a Corregedoria da Casa, "para que ela arquive imediatamente todas essas representações".