Política

Decisão
Notícia

Motta decide encaminhar denúncias contra deputados que obstruíram trabalhos à Corregedoria da Câmara

Medida ocorreu após reunião da mesa diretora da Casa. Ao todo, denúncias contra 14 parlamentares foram enviadas para análise

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS