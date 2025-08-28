Política

Litoral Norte
Notícia

Morre Elói Braz Sessim, ex-prefeito de Tramandaí e Cidreira, aos 75 anos

Político estava internado no Hospital de Tramandaí; uma de suas obras polêmicas foi o Estádio Municipal de Cidreira, conhecido como Sessinzão, do qual foi idealizador

Leticia Mendes

