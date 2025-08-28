Morre Elói Braz Sessim, ex-prefeito de Tramandaí e Cidreira, aos 75 anos

Sessim (ao microfone) governou dois municípios do Litoral Norte. Ivan de Andrade / Prefeitura de Imbé/Divulgação

O ex-prefeito de Tramandaí e de Cidreira, no Litoral Norte, Eloi Braz Sessim, 75 anos, morreu nesta quinta-feira (28). Sessim estava internado no Hospital de Tramandaí.

A causa da morte ainda não foi detalhada, mas o político enfrentava problemas cardíacos. A prefeitura de Tramandaí informou que decretará luto oficial por três dias.

Sessim fez história no Litoral Norte ao se tornar prefeito de duas cidades. Ele foi líder do Executivo do município de Tramandaí entre os anos de 1979 e 1983 e assumiu novamente o cargo entre 1986 e 1988.

Figura polêmica, Sessim se transferiu para Cidreira, onde comandou a prefeitura entre 1993 e 1996. No ano de 2002, ele chegou a ser preso em razão de uma sentença condenatória em regime aberto por crime de concussão e também contra a administração pública.

Ainda em 2022, o ex-prefeito teve a candidatura a deputado federal pelo Solidariedade indeferida. A decisão foi tomada por unanimidade pelos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS).

A cassação do registro, solicitada pelo Ministério Público Eleitoral, foi motivada por duas condenações de Sessim na Justiça. Em uma delas, que transitou em julgado em 2012, ele foi condenado por improbidade administrativa por atos praticados quando administrava o município de Cidreira, na década de 1990.

Na outra, que transitou em julgado em 2018, foi condenado por desvio de recursos federais na área da saúde em Cidreira e teve os direitos políticos suspensos por cinco anos.

Na última eleição municipal, ele concorreu novamente a prefeito de Cidreira, pelo Avante, mas não se elegeu. Um dos episódios que marcou esta eleição foram disparos contra um veículo que estava em frente ao comitê do partido.

À época, integrantes do diretório municipal afirmaram que os tiros foram disparados minutos antes de um ato de campanha de Sessim. Ele não estava no local no momento dos tiros.

Sessinzão

Uma das obras polêmicas de Sessim no Litoral Norte foi o Estádio Municipal de Cidreira, conhecido como Sessinzão, do qual foi idealizador.

Inaugurado em 1996, o estádio foi abandonado ao longo do tempo. Entre o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000, sem receber jogos oficiais ou eventos de grande porte regulares, o estádio permaneceu em um limbo.

Em 2006, a prefeitura iniciou obras de revitalização no Sessinzão para receber jogos no ano seguinte. O estádio foi palco da abertura do Gauchão de 2007.