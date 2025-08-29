Política

Recurso aceito
Notícia

Moraes suspende uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares contra senador Marcos do Val

Também foram revogados bloqueio de contas bancárias e chaves Pix e proibição de uso de redes sociais. Ações foram adotadas após parlamentar descumprir decisão do ministro e viajar aos Estados Unidos 

Agência Brasil

