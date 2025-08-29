Moraes suspende uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares contra senador Marcos do Val

Senador Marcos do Val pediu licença do mandato. Divulgação / Agência Senado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (29) a retirada da tornozeleira eletrônica responsável pelo monitoramento do senador Marcos do Val (Podemos–ES), que pediu licença do mandato.

A medida foi determinada após o ministro aceitar um recurso apresentado pelo Senado para que o equipamento seja retirado.

Na decisão, Moraes também revogou outras medidas cautelares determinadas contra o parlamentar, como:

bloqueio de contas bancárias e chaves Pix

proibição de uso de redes sociais

recolhimento domiciliar noturno

suspensão do salário de senador

A proibição de sair do país sem autorização e apreensão dos passaportes foram mantidas.

Viagem sem autorização

No início deste mês, Moraes determinou que o senador fosse monitorado por tornozeleira e também mandou bloquear as contas bancárias do parlamentar.

O monitoramento foi determinado após o parlamentar viajar para os Estados Unidos sem autorização do Supremo.

No ano passado, uma decisão da Corte determinou a suspensão dos passaportes do senador. Contudo, no dia 23 de julho, Marcos do Val embarcou para Miami com passaporte diplomático, que não foi entregue por ele à Polícia Federal (PF).

Antes de sair do país, o senador pediu a Alexandre de Moraes autorização para viajar, mas o pedido foi negado.

Acordo com o Senado

A revogação das proibições foi determinada após um acordo de bastidores entre o Supremo e Senado. Com a retirada das medidas, Marcos do Val pediu licença do mandato, citado por Moraes na decisão.

“A petição apresentada pela advocacia do Senado Federal veio acompanhada de cópia do pedido de licença que Marcos do Val encaminhou ao presidente do Senado Federal, salientando a incapacidade temporária para exercer o mandato de senador da República e externando seu respeito ao Estado Democrático de Direito e às instituições democráticas”, diz a decisão.