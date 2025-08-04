Moraes permite que Do Val participe de sessões do Senado mesmo que passe das 19h

Marcos do Val foi alvo de operação da PF no aeroporto de Brasília. Divulgação / Agência Senado/Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o senador Marcos Do Val (Podemos-ES) extrapole o horário das 19h para recolhimento noturno se isso for necessário para que participe de sessões do Senado. Para isso, ele deverá justificar em até 24 horas a permanência no local após o horário.

Do Val foi alvo nesta segunda-feira (4) de medidas cautelares impostas por Moraes, como o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento noturno entre 19h e 6h, bem como aos fins de semana e feriados, entre outras.

O senador é investigado pelo STF pela suposta campanha de ataques nas redes sociais contra delegados da Polícia Federal que foram responsáveis por investigações envolvendo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também é suspeito de arquitetar um plano para anular as eleições de 2022.

Entenda

As novas medidas foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes após Do Val viajar para Orlando, nos Estados Unidos, durante o recesso parlamentar, contrariando a decisão do STF. Ele passou 10 dias fora do país, utilizando o seu passaporte diplomático — que agora, terá de ser devolvido. O parlamentar alega que comunicou a viagem e que não houve risco de fuga.

Após as novas medidas cautelares, Do Val afirmou, em nota, que elas "impedem o pleno exercício do mandato". É comum, por exemplo, que sessões de comissões e plenárias do Senado ocorram além das 19h.

O texto acrescenta que o senador não é réu ou condenado por nenhum crime.

"A defesa do parlamentar acompanha o caso de perto e adotará as medidas jurídicas cabíveis para garantir o pleno respeito aos direitos e garantias constitucionais assegurados a qualquer cidadão, em especial a um senador em pleno exercício do mandato", diz a nota.

Situação judicial de Do Val

Marcos do Val teve o passaporte retido pelo STF em agosto do ano passado, na Operação Disque 100, sob a suspeita de integrar um grupo que promovia ataques nas redes sociais contra agentes da Polícia Federal que atuam em inquéritos junto ao Supremo.

Na ocasião, Moraes determinou a prisão preventiva dos blogueiros Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, mas as ordens não foram cumpridas por eles viverem nos Estados Unidos e na Espanha, respectivamente.



A decisão sobre Do Val foi confirmada pela Primeira Turma do STF em fevereiro. Desde então, ele recorreu duas vezes ao colegiado na tentativa de reaver o documento, mas ambos os pedidos foram negados — o último deles em março.

No dia 15 de julho, o senador entrou com um pedido ao STF para realizar a viagem, o que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes.

No dia 24, porém, o parlamentar informou através de suas redes sociais que havia realizado a viagem utilizando o seu passaporte diplomático.

Ainda em 2024, Do Val teve as contas nas redes sociais retidas. No X, o usuário que acessa a conta do senador se depara com a seguinte mensagem:

"@marcosdoval foi retida no Brasil em resposta a uma demanda judicial".

Pressão para aderir ao golpe

O senador afirmou, em fevereiro de 2025, que sofreu coação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para se aliar a ele em um golpe de Estado. Do Val disse ter negado a proposta feita pelo ex-chefe do Executivo e denunciado o caso.

A revelação sobre a suposta coação foi feita durante uma transmissão nas redes sociais. Do Val não especificou quando teria ocorrido o caso e nem a quem ele denunciou a tentativa de golpe.

— Eu ficava p... quando me chamavam de bolsonarista. "Ah, o senador bolsonarista e tal". Vocês esperem. Eu vou soltar uma bomba aqui para vocês: sexta-feira, vai sair na (revista) Veja, a tentativa do Bolsonaro, que me coagiu para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei — disse o senador.