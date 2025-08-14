Moraes pede para presidente da Primeira Turma do STF marcar julgamento de Bolsonaro e outros sete réus

Moraes é o relator do processo na Primeira Turma, que envolve Jair Bolsonaro e outros sete acusados. Felipe Sampaio / STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta quinta-feira (14) o agendamento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus na ação penal da trama golpista.

O pedido foi feito ao ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, colegiado responsável pela análise da ação.

"Considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como a apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República e por todos os réus, solicito ao Excelentíssimo Presidente da Primeira Turma, Ministro Cristiano Zanin, dias para julgamento presencial da presenta ação penal", diz o ofício encaminhado por Moraes.

A expectativa é que o julgamento ocorra na segunda quinzena de setembro. Os oito réus são:

Jair Bolsonaro , ex-presidente da República

, ex-presidente da República Alexandre Ramagem , ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Almir Garnier , ex-comandante da Marinha

, ex-comandante da Marinha Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal

, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Augusto Heleno , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa

(general), ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto , ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022

, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022 Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro

Os ministros estudam montar uma operação especial para o julgamento, com sessões adicionais e consecutivas, como ocorreu no recebimento da denúncia.

Normalmente, as turmas do STF se reúnem quinzenalmente, mas o cronograma pode ser alternado em função da pauta.

Alegações finais

Os réus terminaram de enviar os últimos argumentos na quarta-feira (13). As defesas pediram a absolvição por questões processuais e falta de provas. Com isso, a chamada "fase de instrução" do processo foi concluída, abrindo caminho para o julgamento.

Durante a instrução, testemunhas e réus foram ouvidos, inclusive em acareações para confrontar suas versões.

Além de Alexandre de Moraes, relator do caso, a Primeira Turma é formada pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) defende a condenação dos sete réus por todos os crimes listados na denúncia. Eles respondem pelos crimes de:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça

Deterioração de patrimônio tombado.

Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.