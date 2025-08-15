Moraes manda prender condenado pelo 8 de Janeiro que rompeu tornozeleira eletrônica

Mais de 370 pessoas já foram condenadas pelos atos de 8 de Janeiro. Joedson Alves / Agência Brasil / Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão de Diego Dias Ventura, condenado de atuar como um dos líderes do acampamento golpista que foi instalado em frente ao quartel do Exército, em Brasília, no final de 2022.

O mandado de prisão foi assinado na terça-feira (12), após o ministro ser informado de que Diego rompeu a tornozeleira eletrônica e está desaparecido.

"Em 6/8/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro noticiou o fim de bateria da tornozeleira eletrônica do acusado, que está desligada desde 02/07/2025, e consta rompimento da cinta da tornozeleira, em aberto desde 01/07/2025", diz trecho da decisão.

Em julho deste ano, ele foi condenado a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, além do pagamento solidário de R$ 30 milhões pelos danos causados pela depredação. Durante as investigações, Ventura chegou a ser preso, mas ganhou o direito de responder ao processo em liberdade.

De acordo com acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), Ventura atuou na coordenação da logística do acampamento e participou dos atos golpistas na Praça dos Três Poderes.