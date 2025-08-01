Política

No Palácio da Alvorada 
Notícia

Moraes diz que dispensa defesa da União nos Estados Unidos em jantar com Lula e ministros do STF

Ministro do STF se reuniu com presidente Lula e colegas magistrados na noite de quinta-feira (31). Procurador-geral da República e advogado-geral da União também participaram do encontro

Zero Hora

Enviar email

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS