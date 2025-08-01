Moraes diz que dispensa defesa da União nos Estados Unidos em jantar com Lula e ministros do STF

Reunião acontece um dia depois da decisão do governo americano de impor sanções ao ministro. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou que dispensa atuação do governo federal em sua defesa nos Estados Unidos. Por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Advocacia Geral da União (AGU) atuaria na representação do ministro diante da Justiça norte-americana, algo que ele dispensou, ao menos por enquanto. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A declaração foi feita durante um jantar no Palácio da Alvorada na noite de quinta-feira (31). No encontro, Lula recebeu ministros do STF, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o advogado-geral da União, Jorge Messias — que criticou a decisão dos EUA de aplicar sanções contra Moraes, com base na Lei Magnitsky.

Segundo Messias, a decisão é "arbitrária e injustificável". Ele também afirmou que iria adotar medidas adequadas para assegurar a soberania do Brasil. No encontro, ministros reafirmaram que a atuação da Corte não sofrerá mudanças, apesar das pressões de Donald Trump. Lula prestou apoio ao Tribunal.

Conforme participantes do jantar, o ministro se apresentou tranquilo e disse que não deixará de exercer seu trabalho diante da ameaça do governo Trump.

Ainda na quinta-feira, o ministro determinou que a AGU tome providências para garantir a extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP).

Encontro do Alvorada

O encontro acontece um dia depois da decisão do governo americano de impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes, por meio da Lei Magnitsky.

Também estiveram presentes no jantar o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Ricardo Lewandowski, Flávio Dino e Edson Fachin. Todos os 11 ministros do STF haviam sido convidados.

Lei Magnitsky

Na quarta-feira (30), Moraes se tornou alvo de sanções do governo dos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky.

Ele é a primeira autoridade de um país democrático a ser punida com as sanções previstas na norma, criada para restringir direitos de violadores graves dos direitos humanos.

A Lei Magnitsky foi criada para punir autoridades de regimes ditatoriais e condenados por tortura e tráfico humano. O texto foi sancionado em 2012 pelo governo de Barack Obama.

A medida leva o nome de Sergei Magnitsky, um advogado russo que denunciou um esquema de corrupção de autoridades de seu país e que morreu em uma prisão de Moscou, em 2009. Ao ser sancionado, o texto contemplou sanções contra as autoridades responsáveis pela morte de Magnitsky.

A Lei Magnitsky foi ampliada ainda no governo Obama e teve seus termos atuais promulgados em 2016. Com a nova redação, o texto passou a permitir sanções contra autoridades de quaisquer países que violassem direitos humanos.