Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos EUA

Em julho, Estados Unidos anunciaram sanções financeiras contra o ministro com base em norma norte-americana que prevê a aplicação de restrições para quem é considerado violador de direitos humanos

Agência Brasil

