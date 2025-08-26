Política

Em prisão domiciliar
Notícia

Moraes determina reforço policial e monitoramento em tempo integral de Bolsonaro

Pedido atende recomendação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, em resposta à ofício da Polícia Federal que apontava risco de fuga

Zero Hora

Agência Brasil

