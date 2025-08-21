Política

STF
Notícia

Moraes determina que Jair Bolsonaro seja ouvido em 48 horas para explicar risco de fuga

Ministro também enviou à Procuradoria-Geral da República relatório da Polícia Federal que indiciou ex-presidente e o filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro

Zero Hora

