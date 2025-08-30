Moraes determina monitoramento policial do lado de fora da casa de Bolsonaro

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Gabriela Biló/Folhapress / .

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal faça monitoramento presencial e contínuo na área externa da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, usando tornozeleira eletrônica.

No texto da decisão, Moraes estabelece que o monitoramento deve ser feito de forma discreta, sem exposição pública ou ações que interfiram na rotina da vizinhança. A Polícia Penal poderá decidir sobre o uso de uniformes e armamentos, conforme julgar necessário para cumprir a ordem.

A medida foi tomada diante de indícios de risco de fuga, especialmente pela atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, nos Estados Unidos. Segundo Moraes, há tentativas de influenciar autoridades estrangeiras contra o Judiciário brasileiro, o que reforça a necessidade de vigilância intensificada.

Além disso, Moraes determinou que sejam realizadas vistorias em todos os veículos que deixarem a residência de Bolsonaro, incluindo habitáculos e porta-malas. Os registros devem conter informações sobre os automóveis, motoristas e passageiros, e devem ser enviados diariamente à Justiça.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já havia se manifestado favoravelmente ao reforço da fiscalização, sugerindo o uso de câmeras externas, mas sem a presença de agentes dentro da casa.

Leia a decisão na íntegra: